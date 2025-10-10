Ungewöhnliches Event: Apple lädt Influencer zum Hardware-Test ein

Es ist nicht die Event-Einladung, auf die wir gewartet haben, mit der Apple gestern Abend aufwartete. Auf einem ungewöhnlichen Social Media-Event in Colorado zeigt Apple ausgewählten Influencern, wie die im September vorgestellte Hardware bei Outdoor-Aktivitäten eingesetzt werden kann.

Auf die Einladung zu einem möglichen Oktober-Event mit neuer Mac- und iPad-Hardware sowie einem Vision Pro-Update warten wir weiterhin vergeblich. Stattdessen zeigt Apple bei einem Event voller sportlicher Aktivitäten, wie sich das iPhone 17 Pro, die Apple Watch Ultra 3 und die AirPods Pro 3 bei Wanderungen und Trail-Läufen einsetzen lassen.

Social-Media- statt Hardware-Event

Eingeladen sind dazu ausgewählte Influencer, wie ein Post auf X nahelegt. Auf einer blau-grünen Einladungskarte steht folgender Text: „Hi Johnny, wir freuen uns, dich in Colorado willkommen zu heißen. Nutze diesen Beutel mit den wichtigsten Dingen, die du während deiner Zeit hier nutzen wirst. Bis bald!“

Der angesprochene Johnny Hawk berichtet in weiteren Beiträgen, dass er von Apple in die Natur von Colorado eingeladen wurde, um die neuen Geräte unter anspruchsvollen Bedingungen zu testen. Seine Erfahrungen teilt er unter anderem auf X und Instagram.

Bezüglich neuer Hardware im Oktober ist es durchaus möglich, dass Apple auf eine eigenes Event verzichtet und das neue MacBook Pro, das neue iPad Pro sowie die Vision Pro mit M5 per Pressemeldung vorstellen wird.