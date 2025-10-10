AirPods Pro 3: Eine der „besten Innovationen“ des Jahres 2025

Lange hat sich Apple mit einem Nachfolger der AirPods Pro Zeit gelassen. Im September erschien nach drei Jahren die dritte Generation – mit einigen neuen Features. Grund genug für das TIME Magazine, die Stöpsel auf ihre Liste der innovativsten Produkte 2025 zu setzen.

Das TIME Magazine hat die nach eigenen Angaben größte Liste der innovativsten Produkte jemals veröffentlicht. Im Bereich der Unterhaltungselektronik finden die AirPods Pro 3 Erwähnung mit einem hervorgehobenen Feature, dass es bei uns noch nicht gibt.

Live-Übersetzung, Herzfrequenzmessung und Geräuschunterdrückung

TIME-Redakteur Chris Stokel-Walker beschreibt die AirPods Pro 3 wie folgt: „Ab einem bestimmten Preisniveau schneiden Ohrhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung ziemlich ähnlich ab. Doch die im September vorgestellten AirPods Pro 3 von Apple seien „ein gewaltiger Sprung nach vorn“, sagt John Ternus, Senior Vice President für Hardwareentwicklung bei Apple. Sie filtern nicht nur doppelt so viele Hintergrundgeräusche wie die Vorgängergeneration der AirPods Pro, messen die Herzfrequenz des Trägers mithilfe eines photoplethysmografischen Pulssensors und dienen bei Bedarf als Hörgerät. Die neue Live-Übersetzungsfunktion der Kopfhörer kann dank Apple Intelligence auch Gespräche zwischen französisch-, deutsch-, portugiesisch-, spanisch- oder englischsprachigen Freunden sofort übersetzen. Italienisch, Japanisch, Koreanisch und Chinesisch sollen bis zum Jahresende folgen„.

Wegen datenschutzrechtlicher Bedenken hat sich Apple entschieden, die Live-Übersetzung vorerst nicht in der Europäischen Union anzubieten. Wie sich die anbahnende Einigung zwischen Apple und der EU darauf auswirken wird, bleibt abzuwarten.

Apple Watch Series 11 ebenfalls erwähnt

Neben den AirPods Pro 3 wird auch die Apple Watch Series 11 genannt. Apples neueste Smartwatch wird unter den 100 Produkten, die es wert sind, extra erwähnt zu werden, gelistet. Das TIME Magazine hebt vor allem die neue Bluthochdruckwarnung hervor.