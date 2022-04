Home Betriebssystem „Switch to Android“: Wie Google iOS-Aussteiger abholen möchte

Google möchte iOS-Wechslern den Umstieg auf Android noch ein wenig einfacher machen. Das Unternehmen hat daher eine „Switch to Android“-App bereitgestellt. Sie funktioniert sehr ähnlich wie die bereits lange existierende Anwendung von Apple, die Nutzern aus der Android-Welt ins iOS-Universum hilft.

Was Apple kann, kann Google auch. Dort wurde nun die neue App „Switch to Android (Affiliate-Link)“ bereitgestellt. Die App orientiert sich in der Funktionsweise sehr an dem, was die „Move to iOS“-App schon lange ermöglicht: Den Wechsel der Plattform durchzuführen.

Die Anwendung leitet den Nutzer durch den Transfer von Fotos, Videos, Kontakten oder Kalender vom iPhone auf das neue Android-Gerät. Die Daten werden hier, wie es beim Gegenstück von Apple auch der Fall ist, drahtlos von einem zum anderen Gerät übertragen.

Trotz Hilfe: Der Plattformwechsel ist ein Bruch

Schon länger konnten Nutzer eines Android-Smartphones mit dem originalen Android auf einen Wechselassistenten zugreifen, der übertrug wahlweise drahtlos oder per Kabel, etwa einem USB-C-zu-Lightning-Kabel, Daten vom iPhone auf ein Android-Gerät. Dabei flossen bei der Kabelverbindung deutlich mehr Daten.

Und dennoch: Wer die Plattform wechselt, hat einiges an Arbeit vor sich, da etwa nicht alle Apps auf beiden Plattformen verfügbar sind und sich nicht alle Inhalte problemlos bewegen lassen. WhatsApp-Archive etwa lassen sich aktuell nur mit großen Einschränkungen von iOS auf einige Android-Geräte bewegen. iOS und auch Android sind die einzigen überlebenden Mobilplattformen und beide sind vergleichsweise eng abgeschlossene Welten.

Dennoch machen sich immer wieder Nutzer die Mühe. Und das gilt längst nicht mehr nur einseitig: Auch Android jagd iOS zunehmend häufiger Nutzer ab. Denn Vorzügen wie der hohen Plattformintegration und der qualitativ hochwertigen Hardware stehen als nachteilig empfundene Aspekte wie der fehlende Fingerabdrucksensor oder die fehlende Möglichkeit zur Nutzung von Dritt-Apps entgegen.

Eine App, die iOS-Nutzer abholt, ist für Google somit eine durchaus lohnende Investition.

