Umfrage: Wäre das iPad Pro 2020 für dich ein MacBook-Ersatz?

Am Mittwoch hat Apple mehr oder weniger überraschend das iPad Pro 2020 und MacBook Air 2020 vorgestellt. Die Neuerungen, Verbesserungen, Änderungen und Preise werdet ihr mittlerweile kennen. Doch was ist eigentlich eure Meinung zum wohl spannenderen der beiden, dem iPad Pro samt der neuen Magic-Tastatur?

Ein iPad mit Trackpad- und Mausunterstützung. Man hätte das Apple noch vor wenigen Jahren nicht zugetraut. Doch nun steuert man bereits seit längerem klar in Richtung Microsoft Surface und möchte das iPad mit doch drastischen Änderungen zum Mac-Ersatz für immer mehr Nutzer umfunktionieren. Auf der Software-Seite passiert das mit iPadOS, auf der Hardware-Seite durch Zubehör wie den Apple Pencil und die Keyboards.

Mit dem nun neu vorgestellten iPad Pro, das noch schneller und noch funktionaler denn je ist: Was ist eure Meinung zum Einsatzzweck als Computer? Könntet ihr euch vorstellen, an einem iPad mit Tastatur und Trackpad zu arbeiten?

Wir freuen uns auf eine Diskussion mit euch in den Kommentaren sowie auf die Umfrageergebnisse. Nehmt an der Umfrage gerne hier per Link oder direkt auf der Website und in der App teil!

-> Zur Umfrage

