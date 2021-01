Home Apple AppSalat: Die besten Apps für eure Einkaufslisten

AppSalat: Die besten Apps für eure Einkaufslisten

Viele mögen sie vielleicht bevorzugen, aber eine klassische Einkaufsliste kann schon etwas umständlich sein. Man muss den kleinen Zettel nur daheim vergessen und schon beginnt das Chaos. Welche Apps dem Papier-Einkaufszettel Konkurrenz machen können, zeigen wir in diesem AppSalat.

Bring!

Bring! fällt einem wohl zunächst ein, wenn es um eine App für Einkaufslisten gibt. Bring! sticht besonders im Hinblick auf das Erscheinungsbild aus der Masse hervor. Zu jedem nur denkbaren Produkt gibt es nämlich eine handgezeichnetes Bild, das dieses repräsentiert. Durch ein Tippen wird ein Element auf die Einkaufsliste gesetzt, durch ein weiteres Tippen wird es wieder entfernt. Cool ist, dass man die Liste mit mehren Leuten über mehrere Haushalte hinweg teilen kann und dass Bring auch über Alexa funktioniert.

Bring! ist eine kostenlose App für das iPhone und das iPad. Ein Abo für 13,99 Euro pro Jahr entfernt jegliche Werbung.

Runner-Up: Todoist

Todoist ist zwar ein Task-Manager, da man den Dienst aber ähnlich wie Bring! einsetzen kann, möchten wir ihn dennoch erwähnen. In Todoist kann man ein Projekt für Einkaufslisten erstellen, in dem alle zu kaufenden Dinge landen. Auf Wunsch lässt sich diese auch mit weiteren Personen teilen. Ebenfalls ist es möglich, dass Einträge via Alexa und Siri hinzugefügt werden.

Todoist kann kostenlos aus dem App Store geladen werden. Für einen Zugang zu allen verfügbaren Features benötigt man ein Abonnement für 36 Euro pro Jahr oder 4 Euro pro Monat.

Grocery

Grocery ist eine weitere Option im Reich der Einkaufslisten-Apps. Punkten will diese App in erster Linie mit smarten Features. So wird zum Beispiel erkannt, welche Elemente oft zuerst abgehakt werden, sodass diese gleich ganz oben angezeigt werden. Das funktioniert für jedes eingespeicherte Geschäft separat, was auch Sinn macht, da verschiedene Geschäfte bekanntermaßen auch unterschiedlich sortiert sind. Praktisch ist auch, dass man Produkte aus der History hinzufügen kann und man sie somit nicht jedes Mal manuell eingeben muss. Weiters behält Grocery einen Überblick über den eigenen Lebensmittelinventar, über den Essensplan und über die eigenen Rezepte.

Grocery bekommt ihr kostenlos im App Store. Ein Abo für einmalig 32,99 Euro, 4,49 Euro pro Monat oder 10,99 Euro pro Jahr aktiviert unter anderem das Teilen der Einkaufsliste und die Inventar-Funktion.

