Über das ultrateure iPhone Ultra und Sinn und Unsinn von KI im Alltag diskutiert – Apfelplausch 278

Das iPhone Ultra hatte zuletzt für ultraviel Aufregung in den Kommentaren gesorgt. Will Apple die Preise tatsächlich noch höher schrauben? Darüber diskutieren wir heute in dieser Sendung, in der es außerdem um einen oder auch keinen neuen Mac Studio geht und Apples Probleme mit dem drahtlosen Laden – willkommen zum Apfelplausch 278.

Doch es wäre nicht das selbe, wenn wir auch diese Sendung nicht mit ein wenig Post von euch einleiteten, auch heute haben wir wieder recht viele Zuschriften von euch bekommen. Darüber wollen wir zuerst reden, bevor es dann mit den Themen los geht.

iPhone- und AirPods-Gerüchte

Apples neues iPhone 15 soll angeblich ein helleres Display bekommen. Das ist allerdings längst nicht so spannend und vor allem kontrovers, wie die Frage, ob Apple ein noch teureres iPhone bringen wird. Von diesem iPhone Ultra wird seit kurzem spekuliert und wir haben ein recht ähnliches Bild von Apples mutmaßlichen Plänen.

Auch sind wir uns beide einig: Neue AirPods Max erst irgendwann Ende 2024 oder noch später, das wäre schon eine verdammt lange Zeit.

Und dass der Mac Studio eventuell bald schon wieder Geschichte ist… nun ja, auch das überrascht bei uns niemanden so richtig.

Wireless Charging: Apple bekommt es einfach nicht hin

Keine Frage, die iPhones kann man seit Jahren drahtlos laden. Das drahtlose Rückwärtsladen allerdings will bei Apple einfach nicht klappen. Warum nicht? Fragen wir uns. Antworten fallen uns keine ein, es scheint einfach absurd.

KI oder nie?

Unser Kolumnist hatte sich vorige Woche schon mit dem Thema der künstlichen Intelligenz im Arbeitsalltag beschäftigt. Auch ich ertappe mich immer öfter dabei, wie ich denke, „das könnte dir doch jetzt eigentlich eine App abnehmen!“ Microsoft und Google sind aktuell in einen unmittelbaren Wettlauf um die wirkungsvollste Alltags-KI eingetreten. Noch scheinen längst nicht alle Nutzungen, die den Unternehmen vorschweben, auch durchdacht und wirklich alltagstauglich zu sein, doch die Entwicklung ist für Zuschauer unheimlich spannend und also zum Schluss auch ausführlich Thema in dieser Sendung.

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Gelaber 00:04:00: Hörerpost: Podcast-App-Bugs | AirPods Pro Probleme | HomePod nur für Musik 00:31:10: iPhone Gerüchte: 15 Ultra und hellere Displays ab 2024 | keine AirPods 2023? 00:49:45: Sponsor NordVPN: 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie als Apfelplausch-Hörer 00:53:30: Kein neuer Mac Studio, stattdessen Mac Pro 01:13:30: Steht das Suchmaschinen-Battle bevor? Microsoft, Google und ChatGPT



