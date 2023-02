Home Betriebssystem Nächster Versuch: Defekte Home-App soll mit iOS 16.4 wiederkommen

Nächster Versuch: Defekte Home-App soll mit iOS 16.4 wiederkommen

Apple wird die im ersten Anlauf durchgefallene neue Home-Architektur in iOS 16.4 zurückbringen, darauf deuten neue Funde im Code von iOS hin. Die neue Architektur, die dann hoffentlich ordentlich funktioniert, sollte die Leistungsfähigkeit der Home-App erhöhen, sorgte aber nur für Frust und Chaos.

Apple wird mit iOS 16.4 wohl einen neuen Anlauf nehmen, die neue Home-Architektur einzuführen, die man bereits auf der WWDC 2022 vergangenen Sommer groß ankündigte, darauf deuten neue Funde hin, die im Code von iOS gemacht wurden.

Danach wird Apple in der kommenden Aktualisierung die Umstiegsmöglichkeit auf die neue Home-Architektur neuerlich zur Verfügung stellen. Unklar ist aber noch völlig, wann iOS 16.4 erscheinen wird, bis es so weit ist, dürfte es noch einige Zeit dauern. Bis jetzt ist noch nicht einmal die erste Beta für die Entwickler erschienen, bis zum Release werden also mindestens sechs bis acht Wochen vergehen.

Großer Reinfall im Smart Home

Die neue Architektur sollte leistungsfähiger und zuverlässiger sein, war aber zunächst das genaue Gegenteil: Einmal eingeführt, sorgte sie bei Kunden, die wechselten, für Chaos im Smart Home: Geräte ließen sich nicht mehr ansprechen oder erst gar nicht einrichten. Apple reagierte mit konfusen und wenig hilfreichen Supportinstruktionen und zog das Update schließlich ganz zurück, Apfelpage.de berichtete.

Inzwischen steht diese Baustelle auf einer Liste großer Baustellen bei Apple, ob das hilft, die Reparatur zu beschleunigen, steht dahin.

