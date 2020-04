Seit heute: Über 1000 Bildungsvideos für Schüler gratis auf Amazon Prime

Man muss kein Hellseher sein, um zu erkennen, dass COVID-19 für uns in den letzten 50 Jahren die größte Herausforderung darstellt. Auch wenn die ersten Geschäfte wieder öffnen, dürften noch Monate vergehen, bis wieder die Alltagsroutine einkehrt. Mit am Schwersten sind dabei Schüler, ganz gleich welchen Jahrgangs, davon betroffen und die Auswirkungen davon lassen sich noch nicht konkret abschätzen

Bildungsfilme kostenfrei verfügbar

Gut ausgebildeter Nachwuchs ist die hervorragende Arbeitskraft von morgen. Ein Umstand, den auch immer mehr Firmen zu schätzen wissen. Deshalb verwundert es nicht, dass ausgerechnet Amazon hier mal wieder in die Bresche springt und zum wiederholten Mal eine Aktion für lernwillige Kinder und Jugendliche bringt.

Ab heute, dem 29.04.2020, stehen Mitgliedern von Amazon Prime insgesamt 1100 kostenfreie Bildungsfilme via Abruf zum Streamen zur Verfügung. Laut Amazon orientiert sich das Angebot dabei an den Bildungsplänen von Grund- sowie weiterführenden Schulen. Die gesamte Auswahl findet Ihr hier:

Jetzt zu den Bildungsinhalten auf Amazon Prime

Amazon Prime kostet monatlich 7,99€ oder jährlich 69,99€. Wer noch kein Mitglied bei Prime ist, kann sich diesen Dienst für 30 Tage kostenfrei anschauen:

Amazon Prime Video Probeabo

Die Bildungsfilme haben eine Länge von ca. 12 Minuten und decken dabei alle relevanten Themen ab: Von Biologie, Geografie, Mathematik, Physik und Chemie, über Deutsch, Digitalkunde, Technik, Gesellschaft bis hin zu Sport, Musik, einfachem Deutsch, Gehörlosem Lernen und Englisch ist alles dabei

Die Lehrfilme sind dabei für Homeschooling als auch Nachhilfe oder zum Selbstlernen geeignet – egal, ob es sich um einen Grundschüler, einen Abiturienten oder einen Berufsschulgänger handelt. Last but not least lassen sich die Filme dabei auch herunterladen, um sie später offline auf mobilen Endgeräten ohne Internet anschauen zu können.

