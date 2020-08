TSMC beunruhigt: China wirbt immer mehr Spitzenkräfte ab

Bei Apples Haus- und Hof-Zulieferer für Prozessoren werden womöglich bald die Fachkräfte knapp. Verschiedene mit staatlichem Geld massiv aufgepumpte chinesische Firmen beginnen damit, verstärkt Experten vom taiwanischen Halbleiterspezialisten abzuwerben. Der zeigt sich über die Entwicklung nicht wenig besorgt.

Die Beziehungen zwischen China und Taiwan waren schon immer schwierig, sie in der aktuellen Lage als unterkühlt zu bezeichnen, wäre sicherlich eine Untertreibung. Diese politischen Parameter wirken sich auch immer wieder auf wirtschaftliche Prozesse aus. TSMC, der weltgrößte Halbleiterfertiger und ein taiwanisches Unternehmen, beobachtet seit einiger Zeit, wie verstärkt Talente aus seinem operativen und produktiven Management nach China abgeworben werden.

So wechselten zuletzt mehr als 50 erfahrene Spezialisten zu chinesischen Firmen wie Quanxin Integrated Circuit Manufacturing (QXIC) und Wuhan Hongxin Semiconductor Manufacturing Co (HSMC), wie aus Quellen zu hören ist, die von asiatischen Wirtschaftsmedien zitiert werden.

Die 2017 beziehungsweise 2019 gegründeten Firmen werden von erheblichen staatlichen Investitionen vorangetrieben, allein dieses Jahr flossen über sechs Milliarden Dollar in den Aufbau neuer Fertigungslinien, im kommenden Jahr sollen die Investments ein Volumen von gut sieben Milliarden Dollar erreichen.

Chinesische Firmen werfen mit Geld um sich

Die Experten von TSMC hole man sich mit der finanziellen Keule. Indem man ihnen mehr als das zweieinhalbfache Jahresgehalt und satte Sonderboni angeboten habe, wurden die Fachleute nach China geholt, heißt es. Die beiden chinesischen Unternehmen würden zudem von ehemaligen TSMC-Managern geführt. Ziel sei es, einen eigenen 14nm-Prozess für die Chipfertigung zu verbessern und einen 12nm-Prozess aufzubauen. Bis jetzt ist TSMC an der Weltspitze, man liefert aktuell bereits 7nm-Chips, steigt demnächst in die 5nm-Linie ein, 3nm-Prozesse sind bereits in Vorbereitung. Doch TSMC sorgt sich um seine Spitzenposition.

Für China geht es indes vor allem um Unabhängigkeit: Nach Ausbruch des Handelskrieges sieht sich das Land vom Zugriff auf westliche Technologien zunehmend abgeschnitten und treibt daher die Entwicklung eigener Lösungen massiv voran.

