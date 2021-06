Home Betriebssystem Trotz gesperrtem iPhone: Siri kann ab iOS 15 auf mehr Fragen antworten

Trotz gesperrtem iPhone: Siri kann ab iOS 15 auf mehr Fragen antworten

Siri reagiert unter iOS 15 auch dann auf Fragen und Anweisungen, wenn das iPhone gesperrt ist. Dies verweigert die Assistentin aktuell immer unter Hinweis auf die Notwendigkeit, das iPhone zuerst zu entsperren. Allerdings ist hierzu eine entsperrte Apple Watch des Nutzers erforderlich.

Apple baut die Funktion aus, die man vor einiger Zeit mit iOS 114.5 erst eingeführt hatte: Seither ist es möglich, ein iPhone mit Face ID auch dann zu entsperren, wenn der Nutzer eine Maske tragen muss. Hierzu benötigt er allerdings eine Apple Watch, die in entsperrten Zustand am Handgelenk getragen wird. Diese Funktion kann dem Nutzer ab iOS 15 in noch weiteren Situationen helfen, nämlich bei der Nutzung von Siri bei gesperrtem iPhone.

Ab iOS 15 kann euch Siri öfter helfen

Siri verlangt für die Ausführung einiger Aktionen, etwa das Ändern von Einstellungen, dass das iPhone entsperrt sein muss. Faktisch nützt euch die Assistentin in diesen Momenten nicht viel, wenn das iPhone sich gesperrt in der Tasche oder am Ladekabel hängt. Wenn ihr allerdings eine Apple Watch besitzt, die ihr entsperrt am Handgelenk tragt, funktionieren ab iOS 15 in Zukunft auch diese Befehle, ohne dass das iPhone zuvor entsperrt werden muss – eine nette und sinnvolle Weiterentwicklung einer sinnvollen Funktion.

iOS 15 ist aktuell in der ersten Beta verfügbar und wird im Herbst für alle Nutzer eines kompatiblen Geräts als kostenloser Download zur Verfügung stehen.

