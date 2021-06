Home Apps Ab iOS 15: Rückerstattungen von Käufen können direkt in Apps angefordert werden

Mit iOS 15 erhalten Nutzer eine zusätzliche Möglichkeit, einen getätigten In-App-Kauf rückabwickelnd zu lassen. Eine Erstattung kann nun direkt in der App angefordert werden, in der der Kauf getätigt wurde. Die Entwickler müssen dieses Feature allerdings in ihre Apps einbauen.

Mit dem Update auf iOS 15 wird Apple eine neue Option bringen, einen getätigten In-App-Kauf erstatten zu lassen. Aktuell können Nutzer eine Rückerstattung eines Kaufs über eine spezielle Website beantragen. Die Abwicklung wurde in den letzten Jahren bereits deutlich erleichtert und wird nun zumeist innerhalb kürzester Zeit abgeschlossen.

In Zukunft soll die Beantragung der Rückerstattung allerdings noch einfacher werden: Der Nutzer soll einen In-App-Kauf direkt in der App rückabwickelnd können, in der der Kauf getätigt wurde. Hierzu hat Apple eine neue API mit Namen StoreKit eingeführt.

Entwickler müssen neue Schnittstelle in ihre Apps implementieren

Die Developer müssen sich allerdings aktiv dafür entscheiden, diese API zu nutzen und die Funktion in ihre App zu integrieren. Wenn sie das tun, kann der Nutzer den entsprechenden Button anklicken und im weiteren den Grund für die beantragte Erstattung wählen. Innerhalb von 48 Stunden sollte er einen Bescheid zum Status seines Antrags erhalten. Wie viele Entwickler StoreKit in ihre App integrieren werden, bleibt abzuwarten.

Die Option, über Apples Website ein Problem zu melden und eine Erstattung zu beauftragen, bleibt von dieser Neuerung unberührt. Weitere Details zur neuen StoreKit-API finden sich direkt bei Apple. iOS 15 kommt im Herbst kostenlos für alle Nutzer.

