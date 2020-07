Touch ID unter Glas: Apple patentiert wieder Fingerabdruckleser unterm Display

Apple hat die Rückkehr von Touch ID noch immer nicht begraben. Ein neues Patent beschreibt verschiedene Ansätze, einen Fingerabdruckleser unter dem Display eines iPhones zu verbauen. Diese Umsetzung von Touch ID war immer wieder Gegenstand von Spekulationen.

Apple hat Touch ID offenbar noch immer nicht endgültig beerdigt. Nach wie vor werden immer wieder Patente eingereicht, die einen Fingerabdruckleser am iPhone zum Thema haben, so auch in diesem Fall.

Ein Patent, das Apple beim US-Patent- und Markenamt eingereicht hatte, beschreibt abermals die Möglichkeit, den Fingerabdruckleser unter das Display zu verlagern. Hier hat sich Apple gleich verschiedene Ansätze sichern lassen. Sowohl zwei- wie auch dreidimensionale Erfassung von Fingerabdrücken werden abgedeckt, wobei die dreidimensionalen Fingerabdruckscans eine höhere Sicherheit bieten und 2D-Scanner immer wieder durch Fotos eines Fingers überlistet wurden.

Finger hinter Glas schlecht zu sehen

Die Herausforderung beim Fingerabdruck hinter einem Display ist, diesen zuverlässig abzulesen. Per Ultraschall oder optischer Erfassung ist dies zu realisieren, Apple hat Patente für beide Ansätze. Wird ein optischer Erkennungsweg genutzt, taucht das Problem auf, genug Licht auf den Sensor zu bringen, damit dieser funktioniert. Das Patent beschreibt verschiedene kniffe, wie das gelingen könnte, ob Apple aber tatsächlich diesen oder den Ultraschall-Ansatz oder eine ganz andere Realisierung wählt, ist offen, zumal auch noch immer völlig unklar ist, ob Apple überhaupt in näherer Zukunft noch ein iPhone mit Touch ID in welcher Form auch immer bringen wird. An Gerüchten in dieser Richtung gab es in der Vergangenheit keinen Mangel, wie wir etwa hier und hier berichtet hatten. Touch ID unter dem Display könnte als zusätzlicher biometrischer Faktor neben Face ID dienen, wenn dieser Erkennungsweg etwa aufgrund von Brillen oder Masken nicht zur Verfügung steht.

