Tomb Raider (OG) erscheint 2026 für iPhone und iPad

Der Name Tomb Raider sorgt seit Jahren für Verwirrung. Einerseits bezeichnet er den ersten Teil der bekannten Videospielreihe, andererseits das im Jahr 2013 veröffentlichte Reboot für Windows-PCs, Playstation 3 und Xbox 360. Letzteres unterscheidet sich deutlich von den klassischen Ablegern und setzt stärker auf Action sowie auf die Charakterentwicklung von Lara Croft.

Release für iOS und iPadOS bestätigt

Das Reboot ist bereits auf zahlreichen Plattformen verfügbar, darunter Konsolen und der Mac. Nun folgt der nächste Schritt: Tomb Raider (2013) erscheint am 12. Februar 2026 offiziell für iPhone, iPad und Android-Geräte. Im iOS App Store ist der Titel bereits gelistet.

Geringe Hardware-Anforderungen

Trotz der vergleichsweise aufwendigen Grafik fallen die Systemanforderungen moderat aus. Vorausgesetzt werden mindestens iOS 18 bzw. iPadOS 18 sowie ein A12 Bionic Chip oder neuer. Damit werden unter anderem auch Geräte wie das iPhone XS aus dem Jahr 2018 unterstützt. Für die Installation müssen Nutzer zudem rund 9,6 GB freien Speicherplatz einplanen.

Preis und Verfügbarkeit

Der Titel erscheint zum 12. Februar 2026 im iOS App Store und kann dort bereits vorab „abonniert“ werden. Der Preis liegt bei 15,99 Euro. Die Variante für den Mac liegt übrigens bei 24,99 Euro und setzt dort macOS 10.14 voraus. Hinzu kommen noch potenzielle In-App-Käufe, die wir auch für die mobile Variante erwarten.