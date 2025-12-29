Bunte AirPods: Leaker zeigt Test-Geräte

Apple gilt durchaus als risikofreudig, wenn es um die Farbgebung der eigenen Hardware geht. Das iPhone-Lineup reicht von blau und grün in der Basis bis zu „Cosmic Orange“ in der Pro-Version. Auch die iMacs sind in unterschiedlichen Farben verfügbar, ähnlich wie der HomePod mini. Eine Ausnahme machen die AirPods, die – zumindest als In-Ears – ausschließlich in weiß verfügbar sind.

Dass Apple mit dem Gedanken gespielt hat, die Stöpsel auch in anderen Farben anzubieten, legt ein Leaker nun nahe. „Kosutami“ hat entsprechende Bilder von vermeintlichen Prototypen geteilt, die farblich an das iPhone 5c erinnern.

Bunte AirPods – zumindest teilweise

Dabei handelt es sich um bunte Cases von AirPods der ersten Generation. Auf den Bildern sind gelbe und pinke Ladegehäuse zu sehen. Die Innenseite sowie die AirPods selbst sind jedoch weiß.

Christmas post 🎄 Abandoned iPhone 5c colored AirPods 1st gen prototype. #appleinternal pic.twitter.com/Y2wzZTxgLC — Kosutami (@Kosutami_Ito) December 24, 2025

Die erste Generation ist bereits 2016 auf den Markt gekommen, die bunten Test-Objekte scheinen aber nicht überzeugt zu haben. Bis heute werden AirPods und AirPods Pro ausschließlich in weiß verkauft.

Würdet ihr euch über bunte AirPods freuen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.