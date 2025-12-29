Das seht ihr bei Disney+ im Januar 2026

In wenigen Tagen fängt das neue Jahr an und Disney+ nutzt die verbleibende Zeit, um die Liste seiner Neuzugänge vorzustellen. Von der Quantität ist das doch recht übersichtlich, wieder einmal.

Das seht ihr bei Disney+ im Januar

Nicht einmal zwei Dutzend neue Filme und Serien erwarten uns im Januar 2026, das ist angesichts des Preises einfach zu wenig. Doch ihr dürft natürlich selbst entscheiden:

Ab dem 02. Januar

Cat’s Eye – Ein Supertrio – Staffel 1 (Batch 2)

– Staffel 1 (Batch 2) Geparde hautnah mit Bertie Gregory (

Ab dem 07. Januar

Der Graf von Monte Cristo – Staffel 1

– Staffel 1 Abbott Elementary – Staffel 5 (Batch 1)

Ab dem 09. Januar

A Thousand Blows – Staffel 2

– Staffel 2 The Tale of Silyan – Der Mann und der Storch

Ab dem 13. Januar

Tell Me Lies – Staffel 3

Ab dem 14. Januar

Von Pol zu Pol mit Will Smith

Ab dem 17. Januar

Phineas und Ferb – Staffel 5 (Batch 2)

Ab dem 19. Januar

Hoops, Hopes & Dreams (OV/UT)

Ab dem 22. Januar

FXs „The Beauty” – Staffel 1

Ab dem 24. Januar

Medalist – Staffel 2

Ab dem 28. Januar

Marvel Televisions „Wonder Man” – Staffel 1

Neue Katalogtitel bei Disney+ im Januar:

Ab dem 01. Januar

New Amsterdam – Staffel 1-5

– Staffel 1-5 Die Bourne Indentität

Die Bourne Verschwörung

Das Bourne Ultimatum

Das Bourne Vermächtnis

Jason Bourne – Altersfreigabe 16+

Ab dem 14. Januar

Bares für Rares – Staffel 2

Ab dem 21. Januar

Hamster & Gretel – Staffel 2 (Batch 3) (Disney)

– Staffel 2 (Batch 3) (Disney) RoboGobo – Staffel 1 (Batch 3) (Disney)

– Staffel 1 (Batch 3) (Disney) Candice Renoir – Staffel 1-6

Preisschraube ordentlich angezogen – zum wiederholten Male

Als Disney+ startete, wurde in Deutschland gerade der erste Corona-Lockdown verhängt und dementsprechend schnell schossen die Abonnentenzahlen in die Höhe. Das lag auch am vergleichsweise günstigen Preis von 6,99 Euro pro Monat oder 69,99 Euro pro Jahr. Für diesen Preis bekommt man heute nur noch das werbefinanzierte Abo. Will man den gleichen Funktionsumfang von damals auch heute nutzen, muss man 15,99 Euro pro Monat oder 159,99 Euro pro Jahr investieren – mehr als doppelt so viel wie zum Marktstart.