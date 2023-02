Home Apple Tim Cook zu Massenentlassungen. Kündigungen nur letzter Ausweg

Tim Cook zu Massenentlassungen. Kündigungen nur letzter Ausweg

Apple hat bislang keine massenhaften Stellenstreichungen aufgrund der wirtschaftlichen Gesamtlage angekündigt, ganz anders als andere Tech-Konzerne wie Microsoft. Laut Tim Cook werde man auch nur im aller größten Notfall zu diesem Mittel der Kostensenkung greifen.

Apple ist in der Tech-Welt aktuell in einer Hinsicht eine bemerkenswerte Ausnahme: Das Unternehmen machte bislang keine Schlagzeilen durch groß angelegte Massenentlassungen. Amazon, Microsoft, Meta und Google hatten zuletzt ihre Belegschaft deutlich reduziert und vielen tausend Mitarbeitern die Kündigung geschickt. Apple hat zwar vor einigen Monaten die Neueinstellungen verlangsamt, bislang aber noch keine weiteren personellen Maßnahmen ergriffen. Laut Tim Cook solle das auch so bleiben, das erklärte der CEO am Rande der Quartalsbilanz.

Massenentlassungen nur letzter Ausweg

Massenhafte Entlassungen seien nur eine Art letzter Ausweg, so Cook in einem Interview mit dem WSJ. Man könne zwar nie nie sagen, allerdings habe Apple das Ziel, seine Kostenkontrolle auf andere Weise zu gewährleisten.

Die Chancen, dass dies gelingt, stehen laut Experteneinschätzung recht gut. Apple hat, im Gegensatz zu anderen Tech-Giganten, während er Corona-Zeit deutlich verhaltener neue Stellen geschaffen. Während in der Branche zwischen 60% und 100% Neueinstellungen zu beobachten waren, hat Apple nur 20% neue Jobs zwischen 2019 und 2022 geschaffen, daher ist der Kostendruck in Cupertino aktuell nicht so hoch. Dazu kommt, dass die Arbeitsstrukturen bei Apple als vergleichsweise schlank und effizient gelten, auch wenn das mit Blick auf manche Baustellen bei den Produkten kaum zu glauben ist. Apple habe etwa in Schlüsseltechnologien deutlich zurückhaltender, dafür in einem längeren Zeithorizont investiert.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!