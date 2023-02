Home Apple Watch Die Apple Watch überzeugt weiter viele Neukunden

Die Apple Watch zieht laut Apple weiter rekordverdächtig viele Neukunden an, diese Größe ist immer von besonderem Interesse für ein Produkt, denn sie kann anzeigen, welches Potenzial ein Unternehmen noch ausschöpfen kann. Allerdings ist auffällig, dass Apple für die Apple Watch schon seit Jahren ein bemerkenswert großes Neukundenpotenzial ausweist.

Die Apple Watch ist weiterhin ein Magnet für Neukunden, das zumindest sagt Apple im Conference Call, den man anlässlich der gestrigen Veröffentlichung der Quartalszahlen wie üblich abgehalten hatte. Danach ist die Apple Watch nach wie vor ein Produkt, das viele neue Kunden anzieht.

Rund zwei Drittel der Käufer einer Apple Watch sind Neukunden gewesen, so Cook. Apple hatte im letzten Quartal die Apple Watch Series 8, die Apple Watch Ultra und die Einsteiger-Uhr Apple Watch SE 2 eingeführt. Es ist allerdings wichtig zu wissen, dass es einerseits nie bekannt wurde, was Apple als Neukunden definiert – Banken und Kreditkartengesellschaften nutzen hier oft eine sehr weiche Einstufung, um Kunden mit Bonusaktionen zu locken – andererseits weist Apple schon seit Jahren explizit bei der Apple Watch auf eine extrem starke Neukundengewinnung hin.

Apples Geschäftsumfeld ist schwierig

Der Erlös im Services-Segment, zu dem die Apple Watch gehört, ist im letzten Quartal um rund 8% eingebrochen. Überhaupt ist das geschäftliche Umfeld von Apple schwierig. Rezession, Inflation und zuvor die Lieferprobleme aufgrund der Lockdowns in China haben Apple das Quartal verhagelt. Der Umsatz brach so stark ein, wie seit 2016 nicht mehr, hier mehr dazu. Apple sieht auch in den nächsten Monaten einem schwierigen geschäftlichen Umfeld entgegen.

