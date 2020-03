Tim Cook zu Corona: Apple schickt über zehn Millionen Masken in die USA und nach Europa

Apple spendet über zehn Millionen Schutzmasken für das medizinische Personal, das vielerorts nur über unzureichende Mengen an Schutzkleidung verfügt. Der Großteil dieser Masken wird wohl in die USA gehen, aber auch Europa soll von der Lieferung profitieren.

Im Kampf gegen den Corona-Virus kommt ein wertvoller Beitrag offenbar von Apple. Das Unternehmen möchte nach eigener Aussage über zehn Millionen Schutzmasken spenden. Apple-CEO Tim Cook erklärte über den Kurznachrichtendienst Twitter, man werde allein für die medizinischen Einrichtungen in den USA und das dortige Personal rund zehn Millionen Schutzmasken zur Verfügung stellen.

Proud to share we’ve been able to source 10M masks for the US and millions more for the hardest hit regions in Europe. Our ops teams are helping to find and purchase masks from our supply chain in coordination with governments around the world. pic.twitter.com/uTsA6eA5ks

— Tim Cook (@tim_cook) March 25, 2020