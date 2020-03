Hinweis auf Mac mit Apple-Prozessor? macOS warnt vor Kernel-Erweiterungen

macOS warnt seit dem letzten Update bei der Ausführung von Kernel-Erweiterungen, dass diese in künftigen macOS-Versionen nicht mehr unterstützt werden. Dies könnte auf einen Mac mit einem Apple-Prozessor hindeuten, der in nächster Zeit erwartet wird. Ein frühester Termin für dessen Vorstellung wäre der kommende Herbst, wahrscheinlicher aber ist ein Start irgendwann 2021.

Apple beginnt erneut damit, Nutzer des Mac vor einer bald auslaufenden Kompatibilität zu warnen. macOS Catalina 10.15.4, das gerade erst für alle Nutzer veröffentlicht worden ist, warnt Nutzer nun bei der Ausführung von Kernel-Erweiterungen davor, dass macOS Catalina die letzte Version von macOS ist, die diese Erweiterungen noch ohne Einschränkungen ausführt. Kernel-Erweiterungen helfen Entwicklern, bestimmte Hintergrundfunktionen zu realisieren, Dropbox oder google Drive greifen etwa darauf zurück, auch Malware-Sucher nutzen diese Erweiterungen teilweise.

If your software has a kernel extension, you are probably already being inundated with customer support concerns about the dialog shown here. It's going to get bad. A significant percentage of our total support case volume now relates to this, less than 24 hours later. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/PtALDgFM58

— Thomas Reed (@thomasareed) March 25, 2020