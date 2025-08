Tim Cook: iOS 26 beliebteste Entwickler-Beta überhaupt

Seit einigen Wochen können Entwickler, seit Mitte Juli auch freiwillige Tester iOS 26 und Co auf ihren Geräten ausprobieren. Glaubt man Tim Cook, ist die aktuelle Beta die beliebteste Version einer Test-Software, die Apple bisher hatte. Das gilt auch für iPadOS und macOS.

Kleine Neuerungen bezüglich KI, ein neues Design namens Liquid Glass sowie große Sprünge auf dem Weg Richtung Mac-Erfahrung unter iPadOS: Laut Tim Cook sind iOS 26, iPadOS 26 und macOS 26 die beliebtesten Beta-Versionen aller Zeiten – und das „mit Abstand“.

Entwickler-Betas die „beliebtesten, die wir hatten“

Zwar lässt sich diese Beliebtheit für uns nicht in Zahlen wiedergeben, wenn Tim Cook das aber so explizit sagt, scheint etwas dran zu sein. In der Telefonkonferenz im Anschluss an die Präsentation der Quartalszahlen hat der Apple-CEO folgenden Satz gesagt: „iOS 26, macOS 26 und iPadOS 26 sind bei weitem die beliebtesten Entwickler-Betas, die wir hatten“. Das geht aus einem Transkript hervor, welches die Website SixColours zur Verfügung stellt.

Anpassung an „Liquid Glass“ und neues iPadOS ausschlaggebend?

Dass immer mehr Entwickler Apples Betas ausprobieren, ist nicht überraschend. Bis vor wenigen Jahren wurde für das Entwickler-Programm eine jährliche Gebühr in Höhe von 99 USD fällig. Seitdem es diese nicht mehr gibt, steigen die Nutzer-Zahlen.

Die hohe Akzeptanz in diesem Jahr ist dagegen auf zwei mögliche Faktoren zurückzuführen. Zum einen wollen Entwickler wohl herausfinden, wie sich ihre Anwendungen im neuen Liquid Glass machen und welche Anpassungen sie vornehmen müssen. Zum anderen könnte die Annäherung von iPadOS 26 an macOS dazu führen, das Entwickler ihre Apps überdenken.