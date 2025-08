Konkurrenz für ChatGPT: Apple arbeitet wohl an neuem Chatbot

Um in Sachen Künstliche Intelligenz aufzuholen, zieht Apple nun sämtliche Register. In der Telefonkonferenz nach der Präsentation der Quartalszahlen für Q3 Ende Juli kündigte Tim Cook an, auch über größere Übernahmen nachzudenken, um Apple Intelligence auf den Stand der Konkurrenz zu bringen. Doch auch die eigene Entwicklung nimmt nun Fahrt auf.

Einem Bericht von Mark Gurman nach entwickelt Apple aktuell einen eigenen Chatbot. Unter dem Projektnamen „Answers, Knowledge and Information“ (AKI) wird in Zukunft ein ChatGPT-Konkurrent entstehen, der iPhone-Nutzenden mit Antworten, Wissen und Information zur Seite stehen soll.

AKI-Team soll Apples Chatbot bauen

Das AKI-Team hat sich laut Gurman erst „früher in diesem Jahr“ gebildet, und soll eine „Anzahl von In-House KI-Services erforschen, mit dem Ziel, eine ChatGPT-ähnliche Sucherfahrung zu ermöglichen.

Nachdem der Start des Projektes noch nicht lange her ist, dürften erste Ergebnisse weit in der Zukunft liegen. Helfen könnte dabei die Übernahme des Startups Perplexity, über die seit einigen Wochen spekuliert wird. Mit einer kolportierter Summe von über 18 Milliarden wäre es der größte Übernahme-Deal in Apples Geschichte.