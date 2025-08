Das seht ihr diesen Monat auf Disney+

Fair enough, wir sind diesbezüglich etwas spät dran. Deshalb halten wir uns nicht lange auf und kommen direkt zu den neuen Titeln, die im August auf Disney+ zur Verfügung gestellt werden.

21 neue Filme und Serien

Mit gerade einmal 21 neuen Inhalten ist die Summe der Neuzugänge bei Disney+ wieder einmal sehr überschaubar – ob das den nun auch für Bestandskunden gültigen Preis von 13,99 Euro pro Monat rechtfertigt?

Ab dem 1. August

Eyes of Wakanda – Staffel 1

– Staffel 1 Jimmy Neutron: Der Mutige Erfinder

Der Schein-Heilige

Eine schlaflose Nacht in New York

Ab dem 04. August

King of the Hill – Staffel 14

Ab dem 06. August

Die Prouds: Lauter und trauter – Staffel 3

– Staffel 3 Tal der Könige: Ägyptens verlorene Schätze – Staffel 5

– Staffel 5 Micky Maus: Spielhaus – Staffel 3

Ab dem 08. August

FXs Necaxa – Staffel 1

– Staffel 1 Ralph Barbosa: Planet Bosa

Summer of ‘69

Ab dem 13. August

Alien: Earth – Staffel 1

– Staffel 1 Primos – Staffel 1

Ab dem 15. August

Limitless: Live Better Now – Staffel 1

– Staffel 1 Mein Lokal, Dein Lokal – Staffel 17

Ab dem 20. August

The Twisted Tale of Amanda Knox – Staffel 1

– Staffel 1 Marvel Moon Girl und Devil Dinosaur – Staffel 2

Ab dem 22. August

Eenie Meanie

Ab dem 25. August

LEGO Disney Prinzessin: Stoppt die Schurken

Ab dem 27. August

Good Trouble – Staffel 5

– Staffel 5 Schiffswrackjäger: Australien – Staffel 2

Preisschraube ordentlich angezogen

Als Disney+ startete, wurde in Deutschland gerade der erste Corona-Lockdown verhängt und dementsprechend schnell schossen die Abonnentenzahlen in die Höhe. Das lag auch am vergleichsweise günstigen Preis von 6,99 Euro pro Monat oder 69,99 Euro pro Jahr. Für diesen Preis bekommt man heute nur noch das werbefinanzierte Abo. Will man den gleichen Funktionsumfang von damals auch heute nutzen, muss man 13,99 Euro pro Monat oder 139,99 Euro pro Jahr investieren – damit hat sich der Preis eigentlich verdoppelt. Unserer Meinung nach sind die Transformers-Filme und die Serie „Danny Lowinski“ die einzigen Highlights – und das ist dann doch etwas dünn.