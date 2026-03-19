Tim Cook im Interview: Haben mit dem iPhone noch viel vor

KI-Devices, AR-Brillen oder iPhone: Welcher Hardware gehört die Zukunft? Obwohl auch aus Apple-Kreisen bereits das Ende der iPhone-Siegesserie angedeutet wurde, hat das Unternehmen noch viel mit seinem Prestige-Produkt vor. Vor allem Ökosystem-Funktionen rücken dabei laut Tim Cook in den Fokus.

Das hat der Apple CEO in einem Interview bekannt gegeben. Angesprochen auf die Rolle des Smartphones in der Zukunft, spricht er davon, dass das iPhone noch für eine lange Zeit relevant bleiben wird.

iPhone wird 20 – und bleibt erfolgreich

Im vergangenen Jahr hat Apples Eddy Cue mit einem Satz für Aufsehen gesorgt, wonach das iPhone 2035 wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen werde. Im kommenden Jahr feiert das iPhone Geburtstag, auch 20 Jahre nach der ersten Generation verkauft sich das iPhone sehr gut. Aufgrund einer unerwartet hohen Nachfrage hatte die iPhone-Reihe Ende 2025 ihr bestes Quartal jemals, sagte Cook noch im Januar.

Auch wenn Apple versucht, die Abhängigkeit seines wirtschaftlichen Erfolgs von den iPhone-Margen hin zu Abo-Modellen in seinen Services zu verlagern, bleibt das Gerät als Ausgangspunkt für Apples Ökosystem wichtig. Tim Cook ist sich sicher, dass das iPhone „weiterhin das Zentrum des digitalen Lebens“ bleiben wird.