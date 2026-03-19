Aliro als neuer Standard für Smart Locks offiziell verabschiedet – Nuki kündigt dafür das Keypad 2 NFC an

Die Connectivity Standard Alliance es sich zur Aufgabe gemacht, mit Matter einen interoperablen Standard zu etablieren. Gleiches will man mit dem Standard Aliro schaffen, der sich speziell auf Smart Locks konzentriert. Dieser ist nun offiziell und mit Nuki kündigte ein Schwergewicht auch schon das erste Produkt dafür an.

Aliro ist nun offiziell

Aliro ist ein neuer, offener Standard für digitale Zugangssysteme wie elektronische Türschlösser, Keypads und Zugangsterminals und wurde Ende 2023 angekündigt. Anders als viele bisherige Lösungen ist Aliro plattformübergreifend konzipiert und wird von großen Wallet-Ökosystemen wie Apple, Google und Samsung unterstützt. Dadurch können digitale Schlüssel künftig standardisiert in gängigen Wallet-Apps genutzt werden – unabhängig vom verwendeten Smartphone oder Wearable.

Technische Basis

Technisch basiert Aliro auf einem Sicherheitsframework mit asymmetrischer Kryptografie und unterstützt mehrere Übertragungstechnologien: NFC für „Tap to Access“, Bluetooth Low Energy für benutzerinitiierte Kommunikation sowie die Kombination aus Bluetooth LE und Ultra-Wideband für freihändige Authentifizierung beim Annähern an eine Tür. Mit der Veröffentlichung der Aliro-1.0-Spezifikation können Hersteller ihre Smart Locks und Zugangssysteme nun offiziell zertifizieren lassen und entsprechende Geräte auf den Markt bringen.

Nuki kündigt das Keypad 2 mit NFC an

Als einer der ersten Hersteller hat das österreichische Unternehmen Nuki mit dem Keypad 2 mit NFC ein mit Aliro kompatibles Zubehör angekündigt. Das neue Zubehör bietet Nutzern eines Nuki Smart Lock mehrere Möglichkeiten für die Entsperrung an. Insgesamt stehen drei Authentifizierungsarten zur Verfügung: NFC („Tap to Unlock“), ein integrierter Fingerabdrucksensor sowie sechsstellige Zutrittscodes. Besonders die NFC-Funktion soll den Zugang vereinfachen, da es ausreicht, ein kompatibles Smartphone oder eine Smartwatch kurz an das Keypad zu halten, um die Tür zu entriegeln. Alternativ können Fingerabdrücke direkt im Keypad gespeichert werden. Weiterhin lassen sich mehrere individuelle Zugangscodes anlegen, beispielsweise für Familienmitglieder, Gäste oder Dienstleister. Es ist außerdem wetterfest für die Außenmontage und kann reversibel mit einem Klebepad oder mit Schrauben montiert werden. Laut dem Hersteller soll der Verkaufsstart Ende April anlaufen. Dank eines kurzzeitigen Leaks auf Amazon soll der Verkaufspreis satte 179 Euro betragen.