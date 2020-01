TikTok war zuletzt die weltweit meist geladene App im App Store

TikTok war die weltweit am häufigsten heruntergeladene App im App Store im letzten Quartal 2019. Die chinesische Videosharing-App ist international umstritten, ihre Macher wollen als nächsten Schritt den Sprung ins Musikstreaming wagen.

Aus dem App Store wurde im vierten Quartal 2019 keine App so häufig heruntergeladen wie die App TikTok, das ergaben Zahlen der App-Analytics-Firma Sensor Tower. In den USA kam TikTok auf den zweiten Platz bei den Downloads im App Store, nur die App des Streamingdienstes Disney+ wurde dort noch häufiger geladen. Disney+ ist zunächst in den USA gestartet und kommt in diesem Jahr auch nach Europa.

Top5-Apps alle von sozialen Netzwerken

TikTok geriet zuletzt vermehrt in die Kritik. Hintergrund sind mehrere Entwicklungen, die von Datenschutzbeauftragten und Regulierern skeptisch betrachtet werden. So übermittelt die App etwa personenbezogene Daten nach China, wo die Betreiberfirma beheimatet ist. Außerdem wird den App-Entwicklern vorgeworfen, es Nutzern leicht zu machen, minderjährige App-Nutzer in der Umgebung zu kontaktieren. Die amerikanische Wettbewerbsaufsicht FCC verhängte daher zuletzt eine Geldbuße in Höhe von 5,7 Millionen Dollar aufgrund von Verstößen gegen Kinderschutzgesetze gegen die Betreiberfirma.

TikTok wird größtenteils von Jugendlichen verwendet. Die Betreiberfirma plant derzeit den Start eines sozial angehauchten Musikstreamingdienstes, der zunächst in einigen Schwellenländern an den Start gehen soll, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Auf den weiteren Plätzen der Top5 in den App Store-Downloads, die von Sensor Tower erhoben wurden, finden sich mit YouTube, Instagram, WhatsApp und Facebook ausschließlich weitere Social Media-Anwendungen.

