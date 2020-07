TikTok, Tinder, Spotify und weitere: Apps stürzen wegen Fehler in Facebook-SDK ab

Aktuell kommt es nicht nur bei Spotify, sondern auch zahlreichen weiteren Apps zu Ausfällen. Schuld daran tragen nicht, wie zunächst vermutet, tatsächliche Performance-Probleme bei den einzelnen Diensten, der Übeltäter sitzt viel mehr bei Facebook und dort arbeitet man auch schon an der Fehlersuche. In der Zwischenzeit legen Spotify und Co. eine Pause ein.

Gerade eben berichteten wir über einen rätselhaften Totalausfall bei Spotify. Die iOS-App stürzt direkt nach dem Start ab. Das Problem lässt sich derzeit nur umgehen, wenn der Nutzer den Flugmodus einschaltet, er kann dann allerdings nur auf seine offline verfügbar gemachten Titel zugreifen.

Die Störung geht aber nicht von einem wie auch immer gearteten Problem bei Spotify aus, das wurde recht schnell klar, als auch andere Apps das selbe Fehlerbild aufwiesen.

Populäre Apps aktuell unbrauchbar

Unter den betroffenen Apps finden sich zahlreiche bekannte und beliebte Anwendungen. Neben Spotify sind dies etwa auch Tinder Lovoo, Pinterest, TikTok und noch viele weitere. All diese Apps haben eine Gemeinsamkeit. Sie nutzen das Facebook-SDK, um verschiedene Funktionen bereitzustellen. Neben Aspekten statistischer Auswertung der Nutzung ist eine zentrale Funktion die leichte Anmeldung über das soziale Netzwerk.

Nun aber ist genau hier ein Fehler aufgetreten, der die Apps abstürzen lässt, die auf das SDK bauen. Es ist nicht der erste große Störfall, den das Facebook-SDK verursacht. Schon im Mai diesen Jahres war eine ganz ähnliche Störung aufgetreten, die die selben Apps betroffen hatte. Nutzer können aktuell wenig tun, um dem Problem entgegenzuwirken. Die Nutzung einer betroffenen App im Flugmodus mag im Fall von Spotify praktikabel sein, wenn ein Nutzer große Teiler seiner Mediathek offline verfügbar gemacht hat, bei Apps wie Pinterest oder TikTok ist eine Netzwerkverbindung aber nötig, damit die App das tun kann, was sie tun soll.

Facebook arbeitet aktuell an dem Problem und man hofft, alles innerhalb einiger Stunden wieder in Ordnung gebracht zu haben. Bis dahin haben einige Anwendungen schlicht Pause.

