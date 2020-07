Spotify kaputt: Dieser Trick hilft ein bisschen

Spotify hat aktuell mit heftigen Problemen zu rechnen. Tausende Nutzer melden, dass der Dienst nicht verfügbar ist. Aktuell lässt sich nicht einmal mehr die App unter iOS aufrufen.

Update

Dank eines Tipps aus den Kommentaren können wir euch folgenden Workaround aufzeigen, um wenigstens eure Offlinetitel abzuspielen: Wenn ihr den Flugmodus aktiviert, könnt ihr die App öffnen und Offline-Songs wiedergeben. Sobald ihr den Flugmodus wieder ausschaltet, hat Spotify aber sofort wieder ausgespielt.

Aktuell läuft es bei Spotify offenbar kräftig schief: Der Streamingdienst hat zur Stunde mit erheblichen Ausfällen zu kämpfen. Auf einer Seite zur Meldung von Problemen mit Internetdiensten haben bereits mehr als 20.000 Nutzer einen Ausfall des Dienstes gemeldet.

Unter iOS lässt sich nicht einmal mehr die App von Spotify starten.

🚨 #Spotify is experiencing a service outage RETWEET if you’re having issues ⚠#SpotifyDown — Service Status (@OutageAlert2020) July 10, 2020

Hintergründe des Ausfalls noch nicht klar

Was dazu geführt hat, dass der Dienst so gründlich in die Knie ging, ist nicht bekannt. Auch ist nicht klar, wie viele Nutzer betroffen sind, ob sich das Problem auf bestimmte Regionen konzentriert oder ein totaler Ausfall vorliegt. Möglich wäre, dass das Problem in der genutzten Cloud-Infrastruktur liegt. Spotify setzt, wie Netflix und andere Dienste auch, vor allem auf angemietete Cloud-Kapazitäten der großen Anbieter Amazon, Google und Microsoft.

Wie lange Spotify sich verabschiedet hat, lässt sich ebenfalls nicht sagen.

-----

