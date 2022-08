Home Featured TikTok-süchtig durch Corona: Wie lange nutzt ihr täglich Social Media-Apps?

Statistiken gibt es zu vielen Fragen, von Smartphonemarktanteilen über den Erfolg oder Misserfolg von Browsern oder Betriebssystemen. Andere Statistiken erfassen die Nutzung von Apps durch die Nutzer. Hier ergeben sich teils überraschende und auch erschreckende Erkenntnisse.

Corona wirkte in vielen Bereichen des täglichen Lebens als brutale Bremse, in anderen jedoch auch als Brandbeschleuniger für bereits zuvor angelegte Entwicklungen. So ließen die harten Lockdowns und de facto-Stilllegungen des öffentlichen Lebens weltweit die App-Nutzung explodieren.

Menschen verbrachten ihre erzwungene Freizeit daheim nicht nur mehr und mehr in Apps von Streamingdiensten, sondern auch Social Media-Anwendungen – dieser Trend hat auch nach Abklingen der meisten Corona-Einschränkungen angehalten, das zeigt eine neue Studie des Datenerfassers data.ai, aus der TechCrunch zitiert.

Vier Stunden täglich in TikTok und Co

Daraus ergibt sich: Nutzer in 13 Märkten, darunter die USA, Japan und Brasilien, verbringen täglich mehr als vier Stunden in mobilen Apps. An der Spitze liegt hier TikTok, gefolgt von YouTube – wirklich überraschend kommt dies nicht. Beide Apps versuchen durch ihren Algorithmus, die Nutzer vermittels Empfehlungen basierend auf ihren Interessen möglichst lange in der App zu halten, was auch beunruhigend gut gelingt. In drei Märkten, Indonesien, Singapur und Brasilien, stieg die tägliche App-Nutzungsdauer gar auf fünf Stunden.

Die neue Normalität

Instagram, Facebook, TikTok und WhatsApp waren die am meisten geladenen Apps im letzten Quartal. TikTok, YouTube, Tinder und Disney+ waren die Anwendungen mit den höchsten Nutzerzugriffen.

Es scheint, als habe sich ein Trend hin zu längeren App-Nutzungsdauern, der durch den Ausbruch von Corona begründet wurde, in die neue Normalität hinüber gerettet und sich auch nach Corona festgesetzt.

Hat sich die Smartphonnutzung bei euch in der Pandemie auch verändert? Teilt gern eure Eindrücke in den Kommentaren.

