Gegen Tonprobleme? Studio Display erhält Update

Apple hat heute Abend ein Update für das Studio Display veröffentlicht. Die neue Software könnte ein Problem mit der Audioausgabe des Bildschirms lösen, diese hatte bei verschiedenen Nutzern in den letzten Wochen für Ärger gesorgt. Werden bei euch Fehler in diesem Zusammenhang beseitigt?

Apple hat am heutigen Abend ein Update für das Studio Display veröffentlicht. Das Unternehmen liefert keinerlei erläuternde Erklärungen zu den Inhalten der Aktualisierung, es ist aber möglich, dass sich das Update und Probleme mit dem Ton kümmert.

Das Studio Display hatte zuletzt verschiedentlich bei Nutzern für Ärger gesorgt, da die Audioausgabe des externen Displays massive Störungen aufwies, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten.

Um das Update aufzuspielen, muss das Studio Display mit einem Mac verbunden werden. Die Aktualisierung kann in den Systemeinstellungen im Bereich Software-Update angestoßen werden.

Apple wusste über Probleme bescheid

Dieses Störungsbild war auch bei Apple schon bekannt, der Hersteller hat ein Memo an die Mitarbeiter seiner Retail Stores und an die Autorisierten Apple Service Provider gesendet, in dem man unter anderem erwähnt hatte, dass eine spätere Aktualisierung den Bug beheben könnte.

Dies ist nicht das erste Problem mit dem Studio Display. Auch die Webcam sorgte nach Marktstart des Monitors für Enttäuschung, deren Fehlleistung konnte Apple mit einem früheren Software-Update zumindest in Teilen beheben.

Wurden Probleme mit der Tonwiedergabe bei eurem Studio Display durch das Update behoben? Teilt eure Erfahrungen gern in den Kommentaren.

