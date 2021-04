Home Apple „The Crowded Room“ Apple TV+ bekommt neue wahre Geschichten zum Gruseln

Apple hat sich die Rechte an einer neuen Serie für Apple TV+ gesichert: In „The Crowded Room“ wird in mehreren Staffeln die Geschichte von Menschen mit verschiedenen psychischen Krankheiten erzählt. Wieder sieht Apple TV+ damit einem Neuzugang entgegen, der fraglos keine Fans leichter Unterhaltung abholt.

Ein Verbrechen begehen und anschließend vor Gericht von jeder Schuld freigesprochen zu werden und nicht etwa aus Mangel an Beweisen, sondern aufgrund einer psychischen Störung: Das ist in Bälde etwa auf Apple TV+ in epischer Breite zu verfolgen. Apple hat unlängst bekanntgegeben (Affiliate-Link), sich die Rechte an neuem Material für Apple TV+ gesichert zu haben: „The Crowded Room“ erzählt die Geschichte von Menschen, die unter verschiedenen psychischen Krankheiten leiden.

In der ersten Staffel sehen die Zuschauer etwa den Star-Schauspieler Tom Holland in der Hauptrolle. Er spielt Billy Milligan oder viel mehr: Den Mann dieses Namens, der aber mehrere Persönlichkeiten besitzt und daher vor Gericht nicht belangt werden konnte.

Die erste Staffel von „The Crowded Room“ soll aus zehn packenden Folgen bestehen.

Apple TV+ zielt auf ein anspruchsvolles Publikum

Viele Neuzugänge auf Apple TV+ sind keine leichte Kost, laden nicht zum Lachen ein und einige Zuschauer nehmen Apple übel, dass dessen Produktionen offenbar mehr daran interessiert sind, möglichst viele Preise abzuräumen, derweil sie ihre Zuschauer in die Verzweiflung treiben. Wann die Serie „The Crowded Room“, die auch von Tom Holland als verantwortlichem Produzenten realisiert wird, auf Apple TV+ an den Start gehen wird, ist noch nicht bekannt. Die Produktion wird von Apple Studios und New Regency realisiert, weitere Beteiligte sind Arnon Milchan, Yariv Milchan und Michael Schaefer.

