„The Big Conn“: Offizieller Trailer zur neuen Apple TV+-Doku ist verfügbar

Neben einigen spannenden Serien hält Apple TV+ auch einige richtig gute Dokumentationen bereit. Seid dem vergangenen Freitag kann man sich „The Call me Magic“ anschauen, die Dokumentation über Earvin „Magic“ Johnson. Mit „The Big Conn“ steht schon das nächste Highlight bereit und nun gibt es den offiziellen Trailer dazu.

The Big Conn

Es ist erstaunlich, wie einfach es Betrüger mit genügend krimineller Energie gemacht wird, horrende Steuergelder abzugreifen. Was wirklich frustrierend ist, es gelingt immer wieder. Besonders dreist ist der Fall des ehemaligen Anwalts Eric C. Conn in Eastern Kentucky. Er betrog den amerikanischen Steuerzahler um unfassbare 500 Millionen US-Dollar und leistete sich damit einen sehr aufwendigen und auffälligen Lifestyle. Er ließ sich unter anderem Pornostars für Schäferstündchen einfliegen. Die vierteilige Dokumentation beleuchtet nun die Hintergründe, wie es dazu kommen konnte und wie Eric C. Conn letztlich zu Fall gebracht werden konnte. Wer sich dafür interessiert, kann sich nun einen ersten Eindruck mit dem offiziell verfügbaren Trailer verschaffen:

Ab Anfang Mai verfügbar

Die vierteilige Dokumentation ist ab dem 06. Mai 2022 auf Apple TV+ zu sehen, interessierte Zuschauer können sich eine entsprechende Erinnerung setzen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 4,99 Euro pro Monat der mit Abstand günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

