Satechis neuer 10-in-1-Adapter ist nun verfügbar

Verfasst von Patrick Bergmann // 25. April 2022 um 13:27 Uhr // Hardware // // 1 Kommentar

Wer auf der Suche nach hochwertigem Zubehör für den Mac oder das iPad ist, dürfte den Namen Satechi schon einmal gehört haben. Minimales Design in Kombination mit Aluminium wird auch von Cupertino gerne verwendet. Satechi bietet nun den auf der CES 2022 angekündigten Multiport-Adapter MX endlich in Deutschland an.

Satechi USB-C-Multiport-Adapter MX

Die Verfügbarkeit des Adapters wurde vom deutschen Distributionspartner SoulAr Accessory angekündigt und richtet sich vorwiegend an Benutzer eines aktuellen Mac mit M1. Grund dafür ist die SiliconMotion Software, mit dessen Hilfe über den Adapter zwei externe Monitore angesteuert werden können. Anbei einmal die wichtigsten Daten in der Übersicht:

Anschluss an das MacBook, den iMac oder das iPad über USB-C

Zehn Verbindungsstellen: zwei USB-A-, zwei USB-C-, ein Gigabit-Ethernet-, ein 3,5mm-Audio- und zwei 4K HDMI-Anschlüsse sowie ein SD- und ein MikroSD-Kartensteckplatz

Die HDMI-Anschlüsse ermöglichen ein gleichzeitiges Anschließen von zwei Monitoren (hierfür wird die SiliconMotion Software benötigt) mit einer Bildwiederholungsrate von 30 beziehungsweise 60 Hertz.

Der Multiport Adapter bietet eine Datenübertragungsrate von bis zu 5 Gibt/S und schnelles Laden mit bis zu 100 Watt über USB-C.

Kompatibel mit USB-C-Laptops und Tablets

Maße und Gewicht: 13 x 6 x 1,5 Zentimeter, 180 Gramm

Es gibt auch eine Einschränkung, die keinesfalls unerwähnt sein soll. Laut Hersteller lassen sich keine externen CD-Laufwerke wie das SuperDrive daran anschließen.

Preise und Verfügbarkeit

Mit seinen zehn Anschlüssen sowie der Möglichkeit, ein MacBook Pro 2021 mit 100 Watt aufzuladen, ist der Adapter eine sehr interessante Wahl. Mit 179,00€ ist der nicht ganz günstig, doch angesichts der gebotenen Leistung geht das in Ordnung. Der Adapter kann ab sofort via Amazon bestellt werden und ist dort sogar 10 Euro günstiger:

