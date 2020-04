Termingerüchte: Wann findet die Online-WWDC statt?

Die WWDC 2020 wird zwar nicht im üblichen Rahmen stattfinden, eine Online-Veranstaltung gibt es aber trotz Corona. Sie wird im Juni abgehalten, wie meistens. Jetzt gibt es einen ersten Tipp für einen möglichen Termin.

Die WWDC 2020 wird, wie alle Großveranstaltungen dieser Tage, nicht in herkömmlichem Rahmen stattfinden, Apfelpage.de berichtete. Stattdessen wird sich Apple einen Online-Rahmen einfallen lassen, um die neuen Softwareversionen von iOS und Co. zu präsentieren und es wird interessant sein zu sehen, wie gut das gelingt.

Doch wann findet das ganze statt? Nun ist ein erster Termin im Rennen, der von jemandem genannt wurde, der sich bei Terminprognosen für Aktionen von Apple zuletzt als treffsicher erwiesen hat.

Leaker Jon Prosser, der zuletzt den Starttermin des iPhone SE treffend vorhersagte, reagierte auf Twitter auf eine Frage zur WWDC. Apple habe sich intern auf den 01. Juni festgelegt, twitterte er, das wäre dieses Jahr ein Montag. Ganz abwegig wäre das nicht, die Veranstaltung fand bis jetzt zumeist in der ersten Juniwoche statt.

As far as I know, the internal date they’re set on is June 1st.

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 22, 2020