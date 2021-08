Home Apps Telegram unterstützt mit großem Update bis zu 1.000 Teilnehmer in Videoanruf

Telegram hat die Anzahl möglicher Teilnehmer für seine Videoanrufe dramatisch erhöht: Von zuvor 30 Nutzern, können nun maximal 1.000 Teilnehmer einem Videoanruf beitreten. Perspektivisch sollen alle Menschen auf der Welt an einem Videoanruf teilnehmen können – Marketing-Sprech.

Telegram (Affiliate-Link) hat ein größeres Update erhalten: Nun können deutlich mehr Teilnehmer einem Videoanruf beitreten. Bis jetzt lag die Obergrenze hier bei 30 Teilnehmern, während die Teilnehmerzahl der Audioübertragung schon zuvor unbegrenzt war. Mit dem jüngsten Update können nun bis zu 1.000 Teilnehmer einem Videoanruf in Bild beiwohnen.

Zugleich wurde die Auflösung von Videonachrichten erhöht, weiterhin können Nutzer nun die Geschwindigkeit der Wiedergabe von Videonachrichten einstellen. Zudem kam die Bildschirmfreigabe auch für Einzelgespräche.

Dies bringt die neueste Aktualisierung von Telegram

Folgende Neuerungen haben die Macher von Telegram in den Anmerkungen zum jüngsten Update notiert:

Videoanrufe mit bis zu 1.000 Zuschauern, Bildschirmfreigabe mit Ton, Videonachrichten 2.0, Videowiedergabegeschwindigkeit und mehr

Gruppen-Videoanrufe 2.0

• Gruppen-Videoanrufe unterstützen nun bis zu 1.000 Zuschauer und eine unbegrenzte Anzahl von reinen Zuhörern (Audio).

Bildschirmfreigabe mit Ton

• Teile deinen Bildschirm in Einzelvideogesprächen (1:1 Chats) und in Gruppen-Videoanrufen.

• Der Ton deines Gerätes ist bei der Freigabe deines Bildschirms in jedem Videoanruf enthalten.

• Wische schnell über den Bildschirm, um eine Videoquelle auszuwählen, wenn du deine Kamera in einem Videoanruf einschalten willst.

Videonachrichten 2.0

• Genieße eine höhere Auflösung von Videonachrichten in deinen Chats.

• Tippen auf eine Videonachricht, um sie zu erweitern.

• Ziehen zum Zoomen, während du eine Videonachricht mit der hinteren Kamera aufnimmst.

• Spielen die Musik weiter, während du Videonachrichten aufnimmst.

Geschwindigkeit der Videowiedergabe

• Tippe auf „⋯“ im Medienplayer, um die 0,5-, 1,5- oder auch 2-fache Wiedergabegeschwindigkeit auszuwählen.

• Halte einen Videozeitstempel im Chat gedrückt, um einen Link zu genau diesem Moment zu kopieren.

Verbesserte In-App-Kamera

• Schalte beim Aufnehmen von Fotos oder Videos auf 0,5-fachen oder 2-fachen Zoom um, wenn das von deinem Gerät unterstützt wird.

• Halte die Zoomtaste gedrückt, um ein Zoomrad mit Einstellungen zu öffnen.

Und mehr

• Tippe im Weiterleitungsmenü auf „Auswählen“, um mehrere Empfänger auszuwählen.

• Wische mit zwei Fingern in der Chatliste, um mehrere Chats auszuwählen.

• Aktiviere das automatische Löschen in deinen Chats, um Nachrichten nach einem Monat (sowie ein Tag oder eine Woche) zu entfernen.

• Einfaches Zeichnen von kleinen Details im Medien-Editor. Der Pinsel wird jetzt kleiner, wenn du hineinzoomst.

• Profilbilder in Gruppen folgen den Nachrichten, wenn du im Chat blätterst.

