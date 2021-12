Home Apple Optimismus ist sexy: Apple-Aktie wird von Analystenausblick auf neuen Rekordstand getrieben

Optimismus ist sexy: Apple-Aktie wird von Analystenausblick auf neuen Rekordstand getrieben

Die Apple-Aktie marschiert von Rekord zu Rekord: Das Papier schloss gestern Abend bei einem neuen Höchststand. Angetrieben worden waren die Kurse gestern unter anderem durch eine Anhebung der Prognosen von Morgan Stanley. Die US-Bank betont das immense Potenzial von AR-Anwendungen und autonomen Fahrzeugen.

Aples Aktionäre können in letzter Zeit wirklich zufrieden sein mit ihrem Investment. Es ist noch gar nicht lange her, da hatte die Apple-Aktie erst ein neues Allzeithoch erreicht, Apfelpage.de berichtete. Zuletzt ist der Kurs abermals gestiegen. Gestern Abend beendete die Apple-Aktie den Handel in New York bei 171, 18 Dollar.

Die Apple-Aktie hat damit allein im letzten Monat ein Plus von rund 14% vorweisen können, im Jahr beläuft sich der Anstieg auf rund 32% und die Reise geht noch weiter. Auch die neue Corona-Variante konnte dem Kurs nichts anhaben, anders als anderen Tech-Titeln.

Analystin befeuert Kursentwicklung mit optimistischer Prognose

Die Analystin Katy Huberty ist regelmäßig im Conference Call von Apple im Rahmen der Quartalsbilanzen zu hören. Ihr Auftreten ist freundlich, aber kritisch. Sie behält das Potenzial Apples für die US-Großbank Morgan Stanley im Blick und hat nun das Kursziel für die Apple-Aktie nochmals angehoben, wie US-Medien berichten. Von zuvor 164 Dollar, setzte sie es auf 200 Dollar nach oben.

Zur Begründung erklärte sie, Apple könne mit innovativen AR-Anwendungen sowie autonomen Fahrzeugen einen immensen Markt erschließen. Hier muss Apple allerdings noch zeigen, dass es auch liefern kann. Bis jetzt gibt es in dem Bereich nur fantasievoll Prognosen. Vor 2025 wird wohl kein Apple Car fahren.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!