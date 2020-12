Apple Car echte Konkurrenz zu Tesla, sagt Morgan Stanley

Die vergangenen Tage brachten frischen Wind in die Debatte rundum ein spekulatives Auto von Apple. Ein seriöser Reuters Bericht sprach von der Markteinführung im Jahre 2024 oder 2025, nun kommen Einschätzungen von bekannten Investorgruppen dazu.

Das Produkt könne eine echte Konkurrenz zu Tesla werden, eher noch als die Autos der bekannten Autobauer, schlussfolgern die Analysten bei Morgan Stanley. Das Bankhaus informierte Anleger laut einem 9to5mac Bericht mit ihre Einschätzungen zu den Gerüchten.

Apple hätte in letzter Zeit in fünf wichtigen Schlüsseltechnologien investiert, die für ein Auto wichtig sind: Prozessor, Akku, Kamera, Sensoren und Displays. Zudem kann man in den Bereichen Augmented Reality, Zahlungen und Gesundheit auf eine immer größere Erfahrung zurückgreifen. Nicht zuletzt bringe Apple einige Elemente als Unternehmen mit sich, um in der Automobilindustrie erfolgreich zu sein:

Apple possesses the key ingredients that we believe are critical to be successful in the future auto industry: Access to capital, an ability to attract and retain top talent, proven hardware design (from HMI to battery), and a rich ecosystem to leverage recurring subscription/service revenue. We believe the value of the services opportunity (MAU x ARPU) embedded in Internet-of-Cars (IoC) could potentially dwarf the auto business itself (units x price).