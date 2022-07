Home Apple Technisch hinter BOE: Weiterer chinesischer Displayhersteller will iPad-Panels liefern

Apple hat womöglich bald eine weitere Quelle für Displays. Eine Tochtergesellschaft des chinesischen Elektronikkonzerns TCL möchte in Apples Lieferkette eintreten. Allein, CSOT liegt in der technischen Entwicklung sogar noch hinter BOE zurück, mit dem Apple zuletzt so viel Ärger hatte.

Viel hilft viel: Unter diesem Motto stellt Apple seit Jahren seine Lieferkette auf. Je mehr Zulieferer man in der Lieferkette hat, desto unabhängiger ist man von Problemen mit einzelnen Unternehmen, so das Kalkül. Außerdem kann Apple so stets maximalen Druck bei den Kosten auf die einzelnen Zulieferer ausüben. Auf diese Weise und weil Apple der chinesischen Führung mutmaßlich Investitionen in dreifacher Milliardenhöhe im Tausch gegen weitere Freiheiten auf dem chinesischen Markt zugesagt hatte, ist auch der chinesische Displayriese BOE in die Lieferkette für iPhone-Displays gekommen. Laut Analystenschätzungen liefert BOE in diesem Jahr erstmals die meisten Panels für das iPad, bei OLEDs hat das Unternehmen aber zuletzt einen schlechten Eindruck hinterlassen.

Es verfehlte nicht nur mehrmals die Qualitätsstandards von Apple, jüngst versuchte es auch, mit einer eigenmächtigen Designänderung der OLED-Panels für das iPhone 14 durchzukommen, um seine Fertigungsprozesse einfacher zu gestalten. Dennoch darf BOE jetzt iPhone-Displays liefern, Apfelpage.de berichtete.

Neuer chinesischer Displaylieferant wirbt um Apple-Aufträge

Nun hat Apple bald womöglich noch eine weitere chinesische Quelle für LCD-Displays aufgetan. Diese gehört zum chinesischen Technikkonzern TCL, der manchen vielleicht als Hersteller günstiger Fernseher oder Smartphones bekannt ist. Die TCL-Tochter CSOT werde in Bälde wohl ein Team in den Apple Park schicken, wird TCL-Aufsichtsratschef Li Dongsheng von südkoreanischen Medien zitiert. Ziel sei es, über die Bestellung von LCD-Panels für iPads und Macs zu sprechen.

CSOT noch weiter hinter BOE

CSOT ist ein erbitterter Rivale von BOE, wobei hier anzumerken ist, dass die TCL-Tochter auf einem technischen Stand ist, der hinter dem von BOE zurückliegt. Es ist vor diesem Hintergrund fraglich, ob Apple sich einen Gefallen damit tut, Panels von dort abzunehmen, das gilt erst recht bei OLEDs. Auch hier möchte CSOT gern mit Apple ins Geschäft kommen und errichtet gerade eine Fertigungslinie, die einmal Panels für das iPhone liefern soll.

Sollte CSOT kurzfristig etwa Panels für das iPad liefern, setzte es damit vor allem LG Display unter Druck. Die Südkoreaner kommen aktuell auf einen Anteil von rund 55% der LCD-Panels für das Apple-Tablet und liefern dieses Jahr vermutlich rund 14,8 Millionen Panels an Apple.

