Tag 8 im 2023er Countdown: Heute „Ein Mann namens Otto“ für 4,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 8. Dezember 2023 um 15:18 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Tom Hanks steht in Hollywood für solide bis wirklich gutes Kino, auch wenn er in einem Remake mitspielt. Damit kommen wir zum heutigen Film im 2023er Countdown, der eher etwas für den Familienabend ist

Basierend auf dem ebenso witzigen wie bewegenden #1 New York Times Bestseller, erzählt EIN MANN NAMENS OTTO die Geschichte von Otto Anderson (TOM HANKS), einem mürrischen Witwer, der sehr auf seine Gewohnheiten fixiert ist. Als eine lebhafte junge Familie nebenan einzieht, trifft Otto in der schlagfertigen und hochschwangeren Marisol (MARIANA TREVINO) auf eine ebenbürtige Gegnerin. Diese Begegnung führt zu einer unerwarteten Freundschaft, die seine Welt völlig auf den Kopf stellt. Erleben Sie eine lustige, herzerwärmende Geschichte, die beweist, dass sich einige Familien auch an den ungewöhnlichsten Orten zusammenfinden können.

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es einen neuen Deal.

