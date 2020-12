Home Apps Tag 24 im 2020 Countdown: „In Jumanji – The Next Level“ für 4,99 Euro

Vorab: Das Team von Apfelpage wünscht allen Lesern ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest, wenngleich dieses Jahr einiges anders ist. Eine Konstante in diesem jahr ist aber der 2020 Countdown und auch heute gibt es einen stark reduzierten Film für euch – eine kurzweilige Komödie für die ganze Familie!

In Jumanji – The Next Level ist die ganze Gang (Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart und Karen Gillan) zurück, aber das Spiel ist neu. Als sie nach Jumanji zurückkehren, um einen von ihnen zu retten, stellen sie fest, dass sich alles geändert hat. Die Spieler müssen sich unbekannten Welten stellen, von trockenen Wüsten bis zu verschneiten Bergen, um aus dem gefährlichsten Spiel der Welt zu entkommen.

