Stromsparmodus macht Mac dunkler und langsamer: macOS Monterey übernimmt iPhone-Funktion

Der Mac erhält jetzt auch einen Stromsparmodus, wie ihn das iPhone schon lange hat: Das neue Feature kommt mit dem Update auf macOS 12 Monterey, das Apple gestern Abend angekündigt hatte. Auch das iPad erhält diesen Stromsparmodus.

Ein Feature des iPhones kommt nun endlich auch auf den Mac: Am iPhone ist schon lange der Stromsparmodus verfügbar, damit können die letzten paar Prozentpunkte des Akkus noch etwas länger gestreckt werden. Er kann entweder manuell oder per Klick beim Erreichen von 20% beziehungsweise 10% Akkuladung aktiviert werden.

Am Mac hält nun eine ähnliche Funktion Einzug: Der Stromsparmodus soll auch dort in Zukunft die Laufzeit verlängern.

Der Mac wird dunkler und langsamer

Am Mac kann der Nutzer einen Stromsparmodus aktivieren, um die Akkulaufzeit zu verlängern, so Apple. Dieser Modus reduziere die Taktfrequenz des Prozessors und dunkle das Display weiter ab.

Die neue Funktion wird unter macOS 12 Monterey ab dem MacBook Pro und MacBook 2016 und höher verfügbar sein. Über einen Energiesparmodus für den Mac war bereits früher spekuliert worden, nun wird dieses Feature tatsächlich aufgegriffen. Allerdings war auch über eine Art Turbo-Modus gemutmaßt worden, der kurzfristig weitere Leistungsreserven bereitstellt, den sehen wir in macOS 12 Monteres noch nicht. iPadOS soll das Feature ebenfalls erhalten. Welche weiteren Neuerungen Apple mit dem Update auf macOS 12 Monterey noch bringt, könnt ihr in dieser Meldung nachlesen. In weiten Teilen werden Neuerungen übernommen, die iOS 15 auf iPhone und iPad bringen wird. Die Beta 1 von macOS 12 Monterey ist ebenfalls bereits verfügbar.

