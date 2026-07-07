Legt das iPhone 18 Pro weiter zu? Gerüchten nach fällt das Gehäuse der kommenden Top-Modelle noch einmal wuchtiger aus. Dazu noch eine für einige Kunden schlechte Nachricht: Der monströse Kameraberg wird womöglich noch einmal höher.



Apple könnte das Gehäuse der kommenden iPhone-18-Pro-Modelle deutlich dicker gestalten als bei der aktuellen Generation. Das behauptet der Leaker „Fixed Focus Digital“ unter Berufung auf Informationen aus der Lieferkette. Demnach sollen sowohl der Aluminiumrahmen als auch das rückseitige Kameramodul an Bauhöhe gewinnen.

In einem Beitrag auf der chinesischen Plattform Weibo erklärt der Leaker, dass Apple auch bei den iPhone-18-Pro-Modellen auf einen Rahmen aus Aluminiumlegierung setzen werde. Damit würde das Unternehmen die Materialwahl der iPhone-17-Pro-Serie beibehalten und nicht zu Titan zurückkehren.

Wird das Kameragebirge noch riesiger?

Laut den veröffentlichten Informationen soll sowohl das Gehäuse als auch der Kamerabereich auf der Rückseite um rund zwei Millimeter wachsen. Der Leaker spricht von einer spürbar größeren Bauhöhe und kündigt an, dass die endgültige Dicke des Smartphones viele Nutzer überraschen dürfte.

Bereits Anfang Juli hatte derselbe Leaker behauptet, dass das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max zwischen 9,9 und 10,9 Millimeter dick sein könnten. Zum Vergleich: Das aktuelle iPhone 17 Pro misst 8,75 Millimeter. Auch frühere CAD-Modelle deuteten darauf hin, dass insbesondere das Kameramodul weiter anwachsen könnte.

Als Ursache gilt eine umfassend überarbeitete Hauptkamera. Mehrere Berichte aus der Lieferkette gehen davon aus, dass Apple erstmals eine Kamera mit variabler Blende einsetzen wird. Diese Technik soll deutlich aufwendiger sein als die bisher verwendeten Objektive mit fester Blende und nach früheren Analystenschätzungen rund 50 Prozent höhere Herstellungskosten verursachen.

Zudem soll Apple die Produktion der neuen Kameramodule bereits hochfahren. Als Zulieferer werden unter anderem LG Innotek und Sunny Optical genannt.

Neben den Kameraänderungen verweist der Leaker darauf, dass der Aluminiumrahmen weiterhin Vorteile bei der Wärmeableitung bieten soll. Gleichzeitig warnt er vor möglichen Problemen mit neuen Farbvarianten. Bei einzelnen Geräten der aktuellen iPhone-17-Pro-Serie waren Berichten zufolge Verfärbungen und Abplatzungen an der Oberfläche aufgetreten.

Apple wird die iPhone-18-Pro-Modelle voraussichtlich im September gemeinsam mit seinem ersten faltbaren iPhone vorstellen. Eine offizielle Bestätigung der genannten Spezifikationen gibt es bislang jedoch nicht.