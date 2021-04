Home Apple Störung: Apple Music und iTunes Store hängt bei manchen Nutzern, bei euch auch?

Störung: Apple Music und iTunes Store hängt bei manchen Nutzern, bei euch auch?

Apple hat aktuell offenbar wieder einige Probleme mit seinen iCloud-Diensten: Diesmal hat es scheinbar Apple Music und den iTunes Store erwischt, derzeit ist Apple wohl dabei,, das Problem zu erkennen. Treten bei euch aktuell Störungen auf?

An diesem Mittwoch Aben kommt es erneut zu Störungen in Apples iCloud. Diese betreffen aktuell etwa Apple Music und auch den iTunes Store.

Nutzer berichten etwa in den sozialen Medien, dass sie auf bestimmte Bereiche in Apple Music oder dem iTunes Store nicht zugreifen können oder beobachten extrem lange Ladezeiten. Auch wird über Fehlermeldungen berichtet, wonach ein Objekt aktuell in einer bestimmten Region nicht verfügbar ist.

That might explain why I’m having trouble in the TV app on my MacBook. https://t.co/FKdw8fwpJE — Jose Argumedo (@ArguingMeadows) April 28, 2021

Apple meldet (Affiliate-Link) auf seiner Seite für den Systemstatus aktuell, dass Apple Music Radio / Radio von einer Störung betroffen sind, die dazu führen kann, dass der Dienst langsam reagiert und für einige Nutzer nicht erreichbar ist.

Schon wieder Probleme in der iCloud

Wie viele Nutzer konkret betroffen sind, ist nicht klar, auch nicht, ob das Problem geografisch beschränkt ist.

Dies ist schon die zweite Störung in dr iCloud binnen weniger Tage: Erst am Wochenende erlebte der Schlüsselbund einen Aussetzer, kurz darauf traf ein Ausfall für einige Stunden iCloud Mail, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. Auch wenn die meisten Cloud-Dienste die meiste Zeit funktionieren, sollte man sich stets bewusst machen, dass es keine echte Garantie auf deren Verfügbarkeit gibt.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!