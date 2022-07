Home Apple Steve Jobs wird posthum mit der „Presidential Medal of Freedom“ ausgezeichnet

Vor etwas mehr als einer Dekade war nahezu die gesamte Tech-Welt in Trauer vereint: Steve Jobs erlag 2011 seinem Krebsleiden. Das Wirken des Gründers von Apple ist seitdem mehr als ausreichend thematisiert und mit einigen Ehrungen versehen worden. Nun wird Steve Jobs posthum die höchste Auszeichnung in den USA zuteil, die man als Privatperson bekommen kann.

Steve Jobs erhält posthum „Presidential Medal of Freedom“

Das Weiße Haus zeichnet regelmäßig Personen mit dieser Ehrung aus, etwas überraschend findet sich jetzt auch Steve Jobs auf dieser Liste wieder. Wie das Weiße Haus mittels Pressemitteilung verkündete, wird Steve Jobs posthum für sein Wirken und seine Visionen ausgezeichnet. So heißt es wie folgt:

„Steve Jobs war Mitbegründer, Geschäftsführer und Vorsitzender von Apple, Inc., CEO von Pixar und hatte eine führende Rolle bei der Walt Disney Company inne. Seine Vision, Fantasie und Kreativität führten zu Erfindungen, die die Art und Weise, wie die Welt kommuniziert, verändert haben und weiterhin verändern sowie die Computer-, Musik-, Film- und Wireless-Industrie verändern.“

Was ist die Presidential Medal of Freedom?

Die Presidential Medal of Freedom ist die höchste Auszeichnung der USA, die einem Zivilisten verliehen werden kann. Sie wird an Personen verliehen, die vorbildliche Beiträge zum Wohlstand, zu den Werten oder zur Sicherheit der Vereinigten Staaten, zum Weltfrieden oder zu anderen bedeutenden gesellschaftlichen, öffentlichen oder privaten Bemühungen geleistet haben. Hierzulande wäre das mit dem Bundesverdienstkreuz gleichzusetzen.

Weitere Preisträger in diesem Jahr

Steve Jobs befindet sich übrigens in illustrer Gesellschaft. Zu den weiteren Preisträgern, die das Weiße Haus in einem offiziellen Festakt am 07. Juli 2022 auszeichnen wird, gehören unter anderem noch:

Turnerin und mehrfache Olympische Goldmedaillengewinnerin Simone Biles

Oscar-Gewinner Denzel Washington

John McCain (ebenfalls posthum)

Megan Rapinoe

Gabrielle Giffords

Schwester Simone Campell

Julieta Garcia

Fred Gray

