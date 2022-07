Home Apps Controller for HomeKit in Version 5.15: neues App-Icon und Verbesserungen

Controller for HomeKit in Version 5.15: neues App-Icon und Verbesserungen

Verfasst von Patrick Bergmann // 4. Juli 2022 um 12:01 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Mit iOS 16 und Co. hat Apple wieder einmal Hand an die Home-App gelegt. Und wieder einmal muss man auf eigentlich selbstverständliche Funktionen wie ein Back-up verzichten. Angesichts dessen sind Drittanbieter-Apps wie Controller for HomeKit so beliebt und für diese gibt es nun ein neues Update.

Controller for HomeKit in Version 5.15

Der Entwickler ist wieder zu seinem monatlichen Update-Zyklus zurückgekehrt, was man angesichts der Preise auch erwarten darf. Mit dem Update auf Version 5.15 gibt es natürlich die obligatorischen Verbesserungen, neue Funktionen sucht man jedoch vergebens. Das liegt daran, dass man sich dieses Mal eher der Optik widmete, wie man den nachfolgenden Release-Notes entnehmen kann:

Neues App-Icon

Nach vier Jahren, in denen wir unsere Funktionen und das Design der App ständig verbessert haben, war es an der Zeit, ein neues App-Icon zu entwerfen! Wir hoffen, es gefällt euch genauso gut wie uns! Du kannst deine bevorzugte Farbvariante auch in den App-Einstellungen wählen.

Weitere Verbesserungen:

Nutzer der kostenlosen Testversion können nun einfacher zu einer lebenslangen Lizenz wechseln.

Die Export Ansicht für Logs erklärt das verwendete Zeitstempel Format.

Update kann kostenfrei geladen werden

Das Update auf Version 5.15 steht ab sofort im iOS App Store und im Mac App Store zur Verfügung und kann von allen Bestandskunden kostenfrei geladen werden. Abseits dessen steht auf der Webseite des Entwicklers eine kostenfreie Basisversion bereit. Hier können alle Funktionen für sieben Tage kostenfrei ausgetestet werden. Wer alle Funktionen nutzen möchte, muss die Pro-Version erwerben. Hierfür gibt es drei Preismodelle:

Lifetime-Version zum Einmalpreis von 49,99€

Jahresabo für 19,99€

Monatliches Abo f. 2,99€

