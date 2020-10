Home Apple Statt Google? Apples Pläne für eine eigene Suchmaschine

Apple arbeitet womöglich tatsächlich an einer eigenen Websuche. Ob damit wirklich eine Konkurrenz zu Google aufgebaut werden soll, ist fraglich. Viel mehr dürfte Apple auf diese Weise versuchen, einem Ende des Such-Deals zwischen Apple und Google vorzubeugen.

Apple setzt die Arbeit an eigenen Technologien für die Websuche fort, das geht aus einem aktuellen Bericht der Financial Times hervor, der sich auf Aussagen verschiedener Industriebeobachter stützt. Schon im Sommer waren erste Spekulationen aufgekommen, wonach Apple eine eigene Websuche entwickelt, wie wir damals in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. Hintergrund war, dass ab iOS 14 Suchergebnisse in Spotlight auf Basis einer eigenen Websuche von Apple geliefert werden.

Zudem verweisen die Quellen des Berichts auf die Personalentscheidung Apples, John Giannandrea zu holen. Der ehemalige Chef der Google-Suche und Verantwortliche für AI-basierte Suchtechnologien bei Google war vor zwei Jahren nach Cupertino gewechselt.

Apple könnte für die Zeit nach dem Such-Deal vorbauen

Dabei ist nicht unbedingt gesagt, dass Apple einen Google-Herausforderer bauen möchte, zumal das auch für ein Unternehmen mit den Mitteln Apples heute eine echte Herausforderung wäre. Viel mehr ist es wahrscheinlich, dass Apple vor allem die Suchanfragen eigener Kunden über eine eigene Suche abwickeln möchte.

Bis jetzt zahlt Google Apple eine nette Summe dafür, dass die Google-Suche auf dem iPhone standardmäßig voreingestellt ist, zwischen acht und 12 Milliarden Dollar jährlich sollen fließen. Dieser Deal ist aber womöglich bald hinfällig, wie wir vor kurzem berichtet hatten. Natürlich könnte Apple auch weiterhin verschiedene Suchmaschinen für die iPhone-Suche zur Auswahl stellen, denkbar ist aber auch, dass man dann lieber versucht, keine anderen Anbieter von den eigenen Kunden profitieren zu lassen und ein komplett eigenes Angebot realisiert.

Dafür spricht auch, dass die Arbeiten am Web-Crawler von Apple Applebot zuletzt intensiviert und zahlreiche neue Stellenausschreibungen für Jobs im Bereich der Suchmaschinenentwicklung veröffentlicht wurden.

