Starke Konkurrenz: Apple Watch verliert kräftig Marktanteile

Die Apple Watch musste zuletzt deutlich Marktanteile abgeben. Grund dafür war einerseits Apples verstärkten Fokus auf die AirPods, aber auch der Erfolg neuer Wettbewerber. Huawei hat eine sehr populäre Smartwatch mit Fokus auf Fitnessübungen gebracht, die gern gekauft wird.

Apple hat mit der Apple Watch zwar noch immer die erfolgreichste Smartwatch am Markt, doch die Uhr ist zuletzt erheblich unter Druck geraten, das beinhalten Schätzungen der Marktforscher von Canalys.

Danach sind die Verkäufe der Apple Watch im ersten Quartal des Jahres um gut 10% eingebrochen. Hatte Apple Anfang 2019 noch rund sechs Millionen Einheiten verkauft, wurden im ersten Quartal diesen Jahres nur mehr 5,2 Millionen Uhren abgesetzt. Damit ist die Apple Watch allerdings noch immer die erfolgreichste Smartwatch weltweit und die Wettbewerber folgen auf den Plätzen mit weitem Abstand.

Huawei erlebt starke Monate mit Smartwatches

Die Apple Watch kommt aktuell auf rund 36,3% Marktanteil bei Smartwatches weltweit. Dahinter folgt Huawei mit einem weltweiten Marktanteil von rund 15%. Huawei konnte seine Absatzzahlen allerdings mehr als verdoppeln und das gelang maßgeblich durch den großen Erfolg der Watch GT 2. Diese Smartwatch ist mehr ein ausgereifter Fitnesstracker, als eine klassische smartwatch. Ihre Pulsmessung ist offenbar recht präzise, die 15 Fitnessübungen erfreuen sich großer Beliebtheit und die Steuerung ist intuitiv.

Hinter Huawei folgt Samsung mit einem weltweiten Anteil von 12,4% bei den Smartphoneverkäufen. Dahinter folgt Garmin mit noch 7,3% weltweitem Marktanteil.

Die Nachfrage nach der Apple Watch ging unter anderem auch zurück, weil Apple zuletzt erheblich mehr Aufmerksamkeit auf den Verkauf der AirPods verwandt hatte, die man als essenzielles Zubehör vermarktete – mit Erfolg. Die Nachfrage nach den AirPods steigt ständig und könnte noch weiter zulegen, wenn Apple dem iPhone in Zukunft keine Kabel-Kopfhörer mehr beilegt, dass diese Möglichkeit im Raum steht, hatten wir in einer weiteren Meldung berichtet. Vielleicht ist es schon mit dem iPhone 12 so weit.

