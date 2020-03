Stark: Telekom schenkt allen Kunden in der Corona-Krise zehn GB Datenvolumen

Soziale Distanz treibt den Datenverbrauch hoch und die Deutsche Telekom reagiert jetzt darauf mit einer hervorragenden Aktion: Alle Kunden erhalten zehn GB zusätzliches Datenvolumen kostenlos zum Surfen mit ihrem MagentaMobil-Vertrag. Auch unterstützt die Telekom Firmenkunden mit einer kostenlosen Office365-Lizenz in der Krise.

Nein, diese Aktion geht deutlich über die üblichen und bekannten Datengeschenke von 500 MB kostenloses Datenvolumen hinaus. Ja, sie ist eine wirklich gute Aktion, denn in diesen Tagen werden Smartphone und Tablet für uns wichtiger, als die meisten es sich je gewünscht haben dürften. Weil aufgrund der Corona-Krise in den nächsten Wochen viele Menschen im Home-Office arbeiten und ansonsten räumliche Nähe meiden sollen, steigt das Bedürfnis nach digitaler Kommunikation und Unterhaltung explosionsartig, das zeichnete sich schon in den letzten Tagen ab. Telekomchef Tim Höttges hat daher heute mitgeteilt, allen Mobilfunkkunden werden zusätzlich kostenlos zehn GB Datenvolumen zur Verfügung gestellt.

„Corona fordert uns heraus, aber wir können die Situation gemeinsam meistern. Wichtig ist: Wir sind da für unsere Mitarbeiter und Kunden“, das verspricht #Telekom Chef Tim Höttges. Das Statement in voller Länge gibt es hier 👉https://t.co/JO7byj3FCT. #FlattenTheCurve #StayAtHome pic.twitter.com/1aRL2E2FSC — Deutsche Telekom AG (@deutschetelekom) March 18, 2020

Der Telekomchef verwies in diesem Zusammenhang auf die gestiegene Auslastung der Netze und zeigte sich überzeugt, dass das Telekom-Netz stabil bleiben werde.

Verfügbar für Privat- und Geschäftskunden

Die zehn GB Zusatzvolumen können Privatkunden wie gehabt über die App Mein Magenta aktivieren. Diesmal sind aber – das ist neu – Geschäftskunden von der Aktion nicht ausgeschlossen. Sie sollen das Zusatzvolumen unter pass.telekom.de aktivieren können. Bei Redaktionsschluss dieses Artikels wurde diese Option noch nicht angezeigt, das dürfte aber in den nächsten Tagen passieren.

Zusätzlich erhalten alle Firmen für die Dauer der Krise eine kostenlose Lizenz für microsoft Office365. In einer weiteren Meldung hatten wir bereits berichtet, dass die Telekom allen Kunden ein halbes Jahr Disney+ schenkt.

