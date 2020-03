Dank 3D-Druck: TheMagic5 verspricht perfekt passende Schwimmbrille [+ Rabattcode]

Mit neuster 3D-Druck-Technologie will TheMagic5 eine perfekt passende Schwimmbrille verkaufen. Wir haben getestet, ob das wirklich klappen kann – und euch einen Rabattcode organisiert!

Im Triathlon, so lautet eine Weisheit unter Triathleten, gibt es zwei Arten von Athleten: Die einen kommen aus dem Schwimmen und deshalb immer mit der Spitzengruppe aus dem Wasser, während die anderen aus einer der anderen beiden Sportarten kommen und das Schwimmen daher als lästige Pflicht ansehen, das sie irgendwie überstehen müssen. Ich gehöre ohne Frage zu letzterer Gruppe, immerhin bin ich in diesem Jahr relativ erfolgreich in mein Schwimmtraining gestartet.

Einen Beitrag dazu haben vermutlich zwei neue Schwimmbrillen geleistet, die mit Mitte Januar per Post erreicht haben. Auf den ersten Blick stellt sich nun die Frage, warum man auf diesem Blog über Schwimmbrillen sprechen sollte. Apfelpage kümmert sich immerhin primär um Technik, aber die Brillen von TheMagic5 haben ein Geheimnis, das die anderen Menschen im Schwimmbad nicht sehen: Die Brillen werden, zumindest teilweise, in einem 3D-Drucker hergestellt und passen sich damit der Kopfform der Athletin oder des Athleten an. Der Scan, auf dessen Basis der 3D-Druck der “Gummidichtungen” auf der Rückseite der Brille erfolgt, kann dabei ganz einfach über eine Android- oder iOS-App erstellt werden.

Einfacher Scan über die iPhone-Kamera

So weit so spannend, dachte ich mir und hielt es dennoch kaum für möglich, dass dieses Versprechen sinnvoll eingelöst werden kann. Also schrieb ich eine Mail an den Hersteller, der mir ein Interview und zwei Brillen zum Testen versprach. Also habe ich die entsprechende App installiert und den Scan gestartet. Das Scannen erfordert kein iPhone mit der neuen TrueDepth-Kamera, ich selbst habe die Aufnahmen mit meinem iPhone 6s Plus gemacht. Der Prozess dauert höchstens fünf Minuten, man muss lediglich den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Dabei unterscheidet sich der Scan-Vorgang, wie Rasmus von TheMagic5 mir im Gespräch sagte, zwischen älteren iPhones und neuen iPhones mit TrueDepth-Frontkamera – allerdings sind die Ergebnisse beide für den Druck brauchbar.

Nach dem erfolgreichen Scan erhält man eine Mail, die über das weitere Vorgehen informiert. Im Hintergrund läuft dabei der Bearbeitungsprozess an: Die Scans werden im ersten Schritt manuell überprüft, um mögliche Probleme direkt ausschließen zu können. Danach werden die Daten einem Algorithmus übergeben. Dieser gleicht sie sie mit bestehenden Modellen ab und erzeugt anhand dessen dann einen fertigen Datensatz für den Druck, der an die Maschine weitergegeben wird. Der ganze Prozess dauert gut eine Woche, danach erfolgt der Versand aus den USA. Bei mir war das vollkommen problemlos, Rasmus berichtet aber von ein paar Problemen mit dem Zoll in der Vergangenheit. Sollten beim Import Kosten entstehen, das versichert Rasmus, werden diese von TheMagic5 erstattet, die berechneten Versandkosten sollen diese bereits enthalten.

Das Versprechen: Nie wieder eine undichte Schwimmbrille

Rasmus und der Mitgründer Bo kommen beide aus dem Bereich Triathlon, weswegen ihnen überhaupt die Idee zu den Brillen kam: Immer wieder stellten sie fest, dass ihre Brillen beim Schwimmen verrutschten und Wasser hineinlief, eine perfekte Brille konnten sie sehr lange nicht finden. Damit begann das Brainstorming, nach Entwicklung der Scan-Technologie und ersten Prototypen holten sie sich gewichtige Beta-Tester an Bord: Einige Mitglieder des dänischen Schwimmteams hatten Interesse an den Brillen. Der große Vorteil von Testern von diesem Kaliber ist, dass sie einerseits sehr viel Zeit im Wasser verbringen und andererseits ein sehr gutes Gespür dafür haben, wie eine Brille sitzen sollte.

Dennoch will TheMagic5 nicht nur Profis mit Brillen versorgen, auch – das betont Rasmus im Telefonat immer wieder – “meine Mutter schwimmt auch mit einer solchen Brille”. Das bezieht sich auch auf den Preis: In Deutschland sind die Brillen ab 60€ erhältlich. Eine vernünftige Schwimmbrille anderer Hersteller liegt da zwar drunter, bietet aber eben keine persönlich optimierte Passform.

Zuerst ein ungewohntes Gefühl

Aber wie sieht es jetzt aus? Kann die Brille ihr Versprechen und damit dicht halten? Nach knapp zwei Monaten und mehr als zehn Schwimmeinheiten kann ich sagen: Beide Brillen, die mir zur Verfügung gestellt wurden, sind nicht ein mal mit Wasser vollgelaufen. Direkt bei einer der ersten Einheiten ist mir aufgefallen, dass ich meine Brille nur noch abgezogen habe, wenn ich eine Pause gemacht habe. Zwischen einzelnen Bahnen musste ich keine Pausen zum Ausleeren des Wassers in der Brille machen – eine ungewohnte Erfahrung.

Dennoch, auch das muss ich an dieser Stelle festhalten, fühlten sich die ersten Bahnen mit der Brille ungewohnt an. Die Gummidichtung sitzt relativ nah am Auge, was – weder positiv noch negativ – am Anfang gewöhnungsbedürftig ist. Wichtig ist auch, dass man sich etwas Zeit für die Einstellung der Riemen hinter dem Kopf nimmt und verschiedene Nasenstücke probiert, damit man die perfekten Einstellungen finden kann. Aufgefallen ist mir das in meinen Tests vor allem, weil man die Brille nicht so eng wie andere Brillen tragen sollte. Durch den Druck des Wassers auf das Gesicht und die persönlich optimierte Passform der Brille reicht eine geringere Spannung der Bänder um den Kopf aus.

Garantiert passend

Um den Anspruch einer perfekt passenden Schwimmbrille zu unterstreichen, bietet TheMagic5 eine Garantie auf die Passform der Brille. Sollte die Brille nicht passen, erhalten Kunden in Absprache mit dem Hersteller kostenlos ein neues Exemplar. “Oft können wir in Rücksprache mit dem Kunden schnell klären wo das Problem liegt und dann eine neue Brille herstellen”, sagt Rasmus. Die Fehler, die nur sehr selten auftreten, bieten dem Hersteller die Möglichkeit, den eigenen Algorithmus zu verbessern und ähnliche Fehler in Zukunft zu vermeiden. Wenn auch die zweite Brille dem Kunden nicht passt, kann er das Geld für seinen Einkauf zurückbekommen. Das, betont Rasmus, kommt allerdings fast nie vor.

Spannend ist Rasmus’ Antwort auf die Frage, wie es in Zukunft mit den Brillen weitergehen soll und ob Sponsor-Partnerschaften mit Profis im Bereich Triathlon oder Schwimmen geplant sind. “Wir setzen eher auf Freundesgruppen und Vereine, wo die Athleten ihre Meinung zur Brille weitertragen.” Ein teurer Stand auf Messen vor großen Sportveranstaltungen wie etwa Rennen von Ironman wären für die Brille nicht hilfreich: Durch den 3D-Druck können Kunden vor Ort kein Produkt direkt mitnehmen, selbst Demo-Produkte sind natürlich nicht möglich. Aktuell konzentriere man sich auf den US-Markt, in dem man mittelfristig einen Marktanteil von 5 Prozent anstrebe – bei jährlich 35 Millionen verkauften Schwimmbrillen in den USA durchaus ein ambitioniertes Ziel. Außerdem stehen Triathleten im Fokus von TheMagic5, da der Markt sehr kaufkräftig ist – frei nach dem Motto: Wer 4000€ für ein neues Fahrrad ausgibt, hat sicherlich noch 60€ für eine Schwimmbrille übrig. Aus diesem Grund kooperiert das Unternehmen aktuell mit dem Profi-Langdistanzler Ben Kanute.

Mit Apfelpage 15 Prozent sparen!

In meinem Umfeld werde ich die Brillen auf jeden Fall weiterempfehlen. Keine meiner bisherigen Schwimmbrillen hat so gut gepasst und ist mir beim Schwimmen so wenig aufgefallen. Optimal für mich als Triathlet, der im Winter in der Halle und im Sommer in Seen schwimmt, ist, dass es die Brille in zwei Versionen gibt und ich deswegen keine Kompromisse hinnehmen muss. Für 60€ im Einzelpaket beziehungsweise aktuell ab 97€ im Doppelpack sind die Brillen auf jeden Fall teurer als die Standard-Schwimmbrillen aus dem Sport-Discounter, meiner Meinung nach lohnt sich der Aufpreis aber durchaus – selbst wenn man damit nur einmal pro Woche das Schwimmbad aufsucht.

Exklusiv für alle Apfelpage-Leserinnen und -Leser haben wir mit TheMagic5 zudem eine Rabattaktion verhandelt: Bis Ende März bekommt ihr beim Kauf einer oder mehrerer Brillen über den Online Store 15 Prozent Rabatt, wenn ihr den Gutscheincode apfelpage15 verwendet.

-----

