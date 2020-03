Deutsche Telekom: Exklusiver Vertriebspartner für Disney+

Es sind nur noch 10 Tage bis zum Deutschlandstart von Disney+ und die Vorfreude steigt so langsam an. Damit Disney+ in Deutschland einen möglichst flächendeckenden Start in Deutschland hinlegen kann, hat sich der Unterhaltungskonzern mit Deutschlands größtem Telekommunikationsanbieter für einen guten Deal zusammengeschlossen.

Exklusiver Vertrieb

So gab die Deutsche Telekom gestern bekannt, dass man für Deutschland den exklusiven Vertrieb von Disney+ übernehmen werde, wie Dirk Wössner mit Stolz verkündete:

„Mit der Disney Ankündigung ins Streaming-Geschäft einzusteigen, war uns klar, dass wir dieses attraktive Angebot für unsere Kunden zugänglich machen müssen. Wer erinnert sich nicht an Klassiker wie „Das Dschungelbuch“, „Schneewittchen“ oder die neuesten Blockbuster wie „Avengers: Endgame“ und „Star Wars“. Disney erzählt einfach Geschichten für Alle.“

Durch den exklusiven Vertrieb bekommt die Deutsche Telekom zudem die Gelegenheit, das Angebot zu eigenen Rahmenbedingungen anzubieten. Davon profitieren beide Unternehmen gleichermaßen. Disney kann auf einen hiesigen Kundenstamm zugreifen und die Telekom stärkt ihr eigenes Angebot. Letzteres ist aufgrund der Übernahme von Unity Media durch Vodafone auch dringend notwendig.

Einmaliger Rabatt & dauerhafte Preissenkung

Disney+ lässt sich über eine eigens geschaltete Aktionsseite der Telekom (da gestern der Server überlastet war, berichten wir erst heute davon) direkt unter Eingabe der spezifischen Kundendaten buchen. Das Einzigartige dabei ist, dass ihr Disney+ die ersten 6 Monate komplett kostenfrei bekommt, das einer Ersparnis von satten 41,94€ entspricht.

Hier hören die guten Nachrichten allerdings nicht auf, denn ab dem 7. Monat zahlt ihr über die Telekom für Disney+ nur 5,00€ und spart weitere 1,99€ pro Monat ein. Damit gibt es Disney+ nirgendwo günstiger. Selbst das hauseigene Vorbesteller-Angebot kann da nicht mithalten.

Voraussetzungen & Eckdaten

Um in den Genuss dieses Angebots zu kommen, müsst Ihr lediglich einen aktuellen MagentaMobil- oder MagentaZuhause-Anschluss Euer Eigen nennen; alternativ geht auch ein MagentaTV-Abo m it dem aktuellen MagentaTV Stick:

Streamen Sie 4 verschiedene Serien auf 4 verschiedenen Geräten gleichzeitig.

Unbegrenzte Downloads auf bis zu 10 Geräten.

Mit einem Telekom Laufzeitvertrag erhalten Sie Disney+ 6 Monate ohne Aufpreis.

Nach den ersten 6 Monaten Disney+ für Telekom Kunden mit Laufzeitvertrag nur 5 € / Monat anstatt 6,99 €.

Disney+ kann über die Telekom jederzeit monatlich gekündigt werden

Darüber hinaus muss allerdings zum Marktstart auf die offizielle App von Disney+ zurückgegriffen werden, wie die Deutsche Telekom erklärte. Man arbeite mit Hochdruck daran, Disney+ in seine MagentaTV-Oberfläche zu implementieren, ohne einen genauen Zeitraum zu nennen.

Die Apps von Disney+ wird auf tvOS, iOS, macOS, FireOS, webOS und Android zum Marktstart am 24.03.2020 verfügbar und somit auf allen wichtigen Plattformen vertreten sein.

