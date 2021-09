Spotify zu App Store-Kompromiss: Wichtiger Schritt, aber noch immer unfair

Spotify äußert sich zu Apples jüngst angekündigter Änderung der App Store-Regeln, die es Entwicklern einiger Apps erlauben, auch Zahlungen an iTunes vorbei zu verarbeiten. Dies seien Schritte in die richtige Richtung, so Vertreter des Unternehmens, dennoch bleibe Apples Praxis unfair.

Spotify reagierte auf die jüngst von Apple angekündigte Änderung in der App Store-Praxis. diese erlaubt es Entwicklern bestimmter Anwendungen, die es als „Reader“-Apps bezeichnet, Kunden auch auf eine externe Website mit einer Kontoverwaltung nebst alternativen Bezahlmöglichkeiten weiterzuleiten, Apfelpage.de berichtete. Spotify fällt unter diese Kategorie, in die Apple alle Apps einsortiert, die digitale Konsumgüter externer Inhalteliferanten bereitstellen. Dennoch ist man bei Spotify nochnicht ganz zufrieden:

Der leitende Rechtsberater des Streamingdienstes Horacio Gutierrez erklärte, diese Änderungen sollten für alle Apps ohne Beschränkungen auf bestimmte Kategorien angewandt werden und seien in ihrer jetzigen Ausprägung nicht transparent.

Spotify-CEO Daniel Ek zeigte sich teilzufrieden: Apple habe wichtige Schritte in die richtige Richtung unternommen, dennoch bleibe der App Store in weiten Teilen nicht fair. Für alle Apps sollten gleiche Regeln gelten, so der Spotify-Gründer, dessen Unternehmen zu den Gründungsmitgliedern der sogenannten Koalition für App-Fairness gilt.

This is a step in the right direction, but it doesn't solve the problem. App developers want clear, fair rules that apply to all apps. Our goal is to restore competition once and for all, not one arbitrary, self-serving step at a time. We will continue to push for a real solution https://t.co/vzIoBpZQr1

— Daniel Ek (@eldsjal) September 2, 2021